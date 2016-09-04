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Леонид Слуцкий: "Не стал бы говорить, что Гордюшенко забил исторический гол"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после первой игры на новом стадионе против московского "Торпедо" (3:0) высказал мнение, что полузащитник Астемир Гордюшенко, открывший счет в матче, не стал автором исторического гола, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Специалист подчеркнул, что матч больше носил тренировочный характер.

– Гордюшенко, выходит, забил исторический мяч?

– Ну, я бы так говорить не стал. Тогда уж исторический гол тот, что был первым забит на первой нашей тренировке на новой арене.

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