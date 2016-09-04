Леонид Слуцкий: "Мы не планируем досрочно возвращать Витинью"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после первой игры на новом стадионе против московского "Торпедо" (3:0) подчеркнул, что клуб не планирует досрочно возвращать из аренды нападающего Витинью, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Ранее сообщалось о вероятности досрочного возвращения бразильца из клуба "Интернасионал".

– Ходили слухи, что можете досрочно вернуть из аренды Витинью. Вы с ним общались? Он вообще хочет обратно в Россию?

– Мы поддерживаем связь со всеми, кто отдан в аренду. Витинью мы возвращать не планировали. Изначально говорили о том, что ждем его зимой.