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Леонид Слуцкий: "Мы не планируем досрочно возвращать Витинью"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после первой игры на новом стадионе против московского "Торпедо" (3:0) подчеркнул, что клуб не планирует досрочно возвращать из аренды нападающего Витинью, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Ранее сообщалось о вероятности досрочного возвращения бразильца из клуба "Интернасионал".

– Ходили слухи, что можете досрочно вернуть из аренды Витинью. Вы с ним общались? Он вообще хочет обратно в Россию?

– Мы поддерживаем связь со всеми, кто отдан в аренду. Витинью мы возвращать не планировали. Изначально говорили о том, что ждем его зимой.

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