ЦСКА планирует досрочно вернуть Витинью, сам игрок хочет остаться в "Интернасионале" до конца аренды

Нападающий ЦСКА Витинью, находящийся в аренде в клубе "Интернасионал", может досрочно вернуться в московский клуб, утверждает Mundo Gre-Nal. Согласно источнику, армейцы уведомили бразильскую команду о том, что до закрытия летнего трансферного окна договор об аренде 22-летнего футболиста до конца 2016 года будет прекращен.

– ЦСКА работает над возвращением Витинью, – сообщил источник, близкий к футболисту. – В России видят, что в "Интернасионале" он прогрессирует и готов помочь команде в Лиге чемпионов. Загвоздка в том, что сам Витинью не хочет покидать "Интернасионал" до конца арендного соглашения, чтобы помочь клубу в достижении поставленных целей.

Все то же издание сообщает, что "Галатасарай" предложил ЦСКА за бразильца 10 миллионов евро.