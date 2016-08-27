ЦСКА планирует досрочно вернуть Витинью, сам игрок хочет остаться в "Интернасионале" до конца аренды

Нападающий ЦСКА Витинью, находящийся в аренде в клубе "Интернасионал", может досрочно вернуться в московский клуб, утверждает Mundo Gre-Nal. Согласно источнику, армейцы уведомили бразильскую команду о том, что до закрытия летнего трансферного окна договор об аренде 22-летнего футболиста до конца 2016 года будет прекращен.
– ЦСКА работает над возвращением Витинью, – сообщил источник, близкий к футболисту. – В России видят, что в "Интернасионале" он прогрессирует и готов помочь команде в Лиге чемпионов. Загвоздка в том, что сам Витинью не хочет покидать "Интернасионал" до конца арендного соглашения, чтобы помочь клубу в достижении поставленных целей.
Все то же издание сообщает, что "Галатасарай" предложил ЦСКА за бразильца 10 миллионов евро.
The glory !
Глеб.............. Вы почти все правильно высказали , но ЦСКА как раз , будет опираться и дальше на РУС игроков основы , просто этот шаг даст больше возможности для маневра ( я про отмену лимита ). А Витиньо тупой , а Траоре пешеход , и нападение ЦСКА сейчас полный ноль ( к моему огромному сожалению ) . cska+......................... полностью согласен.
21:40
cska+
И Панченко зря отдали...
21:25
П_о_в_а_р
Вернётся Витиньо - вернётся Леонид Эдуардыч.
20:51
Сергей Карасёв и К
А не проще ли извиниться и вернуть доверие судейского корпуса, Евгений Леннорович?
20:51
Тот самый Зануда
Верните Витю!
20:50
bond1951
не хочет не надо его брать продайте и купите другого напа
20:48
msdan
наверное совсем прижало... нападение то 0
20:47
П_о_в_а_р
Траоре в аренду.
20:45
Dimos.
лучше досрочно Ефрема из Оренбурга вернуть , а этого туркам за десятку впарить , один фиг играть у нас не хочет
20:40
Глеб
И на кой он нужен? Что он, что Миланов, игроки весьма средние. Неужели ребяиа из армейской молодежки НАСТОЛЬКО слабее абсолютно никакущих Витинью и Миланова (а еще когда-то и Цубер был) И теперь представьте, что лимит отменят как того хочет Гинер. Полагаю в ЦСКА тогда русских игроков вообще не будет (да и не только в ЦСКА)
20:33