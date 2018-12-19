Леонид Федун – об уходе Мутко из РФС

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал перемены в РФС.

На сегодняшнем исполкоме стало известно о том, что действующий глава федерации Виталий Мутко покидает пост президента РФС, а выборы состоятся 22 февраля.

– Президент РФС меняется. Ваш комментарий?

– Мы пока не знаем, на кого меняется. Могу только сказать, что под руководством Виталия Леонтьевича Россия достигла самого большого успеха за все время существования РФС. Блестяще проведен чемпионат мира, за что все болельщики нашей страны ему благодарны. Инфантино признал, что это лучший чемпионат в истории, это тоже его заслуга.

– Для вас отставка Мутко неожиданна?

– Разговоры велись давно, но я не член исполкома РФС и не могу говорить на эту тему.

– Кого поддержите на выборах?

– Пока не знаю, кто будет кандидатом. Увидим позже.

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин будет исполняющим обязанности президента Российского футбольного союза (РФС).

Исполком РФС назначил дату проведения внеочередной отчетно-выборный конференции РФС на 22 февраля 2019 года. До 13 января предусмотрено выдвижение кандидатов на пост главы РФС. До этого момента исполняющим обязанности президента РФС будет глава российской премьер-лиги Сергей Прядкин. В среду стало известно, что Виталий Мутко покидает пост президента РФС. (Сергей Егоров)