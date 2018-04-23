19:16 | Футбол — РФПЛ

Леонид Федун: "Настроение перед матчем с "Ахматом" тревожное"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что приехал на матч 27-го тура чемпионата России с "Ахматом" в тревожном настроении.

– С каким настроением приехали на футбол?

– С тревожным. Надо биться.

– Шансы на чемпионство потеряны?

– Увидим. (Павел ГУРЕВИЧ)​

Все о чемпионате России по футболу 

Спартак М - Ахмат

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (16)
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Alexsei36

остается бороться за 5 место.

21:11

Vinny_Puh1

Мелочь 0-3, а приятно.

20:58

Андерсен 6111

Терек свиньев опустил. - Это Гинер всё купил! )))

20:44

М1967

Предчувствия его не обманули, "Ахмат" забил - спартаковцы всплакнули. Еще "Ахмат" забил, и кто-то там уже запил. Третий мяч забил "Ахмат" - такому футболу Федун не рад.

20:41

Очень плохой мальчик

Спартак никакой. Пролетит мимо 3-го места и Лиги чемпионов,закончит сезон на 4-м месте.

20:37

hant64

А где же знаменитый Промяс, неужто он какому-то заштатному Ахмату не может пару-троечку положить? )))

20:33

CoM/~/oster

Ключевой матч сезона, а в защите уходящий таски и весь сезон не игравший бокетти. А максимович на скамейке, зачем брали?

20:33

Contr

Предчувствие его не обмануло))

20:27

passerby

Гони всех недоучек - тренера и российских пенсионеров - и будет у тебя все ровно...

20:23

Jean4

Как видим чуйка Арнольдыча не подводит. )))))))

20:21

майор99

Askido Судья неподкупный оказался шо ли? 19:26===================просто у ЛАФа лафа с деньгами закончилась

20:11

Один человек

Он просто увидел Карреру в новом галстуке)

20:09

shpasic

Федун знал.

20:06

old grumbler

Это просто праздник какой то!!!!!

19:57

mr.loko44

100500

19:48

Askido

Судья неподкупный оказался шо ли?

19:26

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