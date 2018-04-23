Леонид Федун: "Настроение перед матчем с "Ахматом" тревожное"

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что приехал на матч 27-го тура чемпионата России с "Ахматом" в тревожном настроении.
– С каким настроением приехали на футбол?
– С тревожным. Надо биться.
– Шансы на чемпионство потеряны?
– Увидим. (Павел ГУРЕВИЧ)
Федун: Какие ожидания перед матчем? Тревожные! pic.twitter.com/5Ur4zLYq1H– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 23 апреля 2018 г.
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Alexsei36
остается бороться за 5 место.
21:11
Vinny_Puh1
Мелочь 0-3, а приятно.
20:58
Андерсен 6111
Терек свиньев опустил. - Это Гинер всё купил! )))
20:44
М1967
Предчувствия его не обманули, "Ахмат" забил - спартаковцы всплакнули. Еще "Ахмат" забил, и кто-то там уже запил. Третий мяч забил "Ахмат" - такому футболу Федун не рад.
20:41
Очень плохой мальчик
Спартак никакой. Пролетит мимо 3-го места и Лиги чемпионов,закончит сезон на 4-м месте.
20:37
hant64
А где же знаменитый Промяс, неужто он какому-то заштатному Ахмату не может пару-троечку положить? )))
20:33
CoM/~/oster
Ключевой матч сезона, а в защите уходящий таски и весь сезон не игравший бокетти. А максимович на скамейке, зачем брали?
20:33
Contr
Предчувствие его не обмануло))
20:27
passerby
Гони всех недоучек - тренера и российских пенсионеров - и будет у тебя все ровно...
20:23
Jean4
Как видим чуйка Арнольдыча не подводит. )))))))
20:21
майор99
Askido Судья неподкупный оказался шо ли? 19:26===================просто у ЛАФа лафа с деньгами закончилась
20:11
Один человек
Он просто увидел Карреру в новом галстуке)
20:09
shpasic
Федун знал.
20:06
old grumbler
Это просто праздник какой то!!!!!
19:57
mr.loko44
100500
19:48
Askido
Судья неподкупный оказался шо ли?
19:26