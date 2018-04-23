Леонид Федун: "Настроение перед матчем с "Ахматом" тревожное"

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что приехал на матч 27-го тура чемпионата России с "Ахматом" в тревожном настроении.

– С каким настроением приехали на футбол?

– С тревожным. Надо биться.

– Шансы на чемпионство потеряны?

– Увидим. (Павел ГУРЕВИЧ)​

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