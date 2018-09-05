Леонид Федун: "3-4 дня поле может быть накрыто настилом ради концерта"

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о совмещении футбольных матчей и концертов на "Открытие Арене". По его словам, на 3-4 дня поле можно накрывать без проблем для поля.

- Максимально 3-4 дня поле может быть накрыто, но настил не должен травмировать корневую систему, - сказал Федун. - Если больше, тогда поле можно убить. Но если поле накрыть за день до концерта, а открыть на следующий день, концерт можно провести.

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