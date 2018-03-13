13:56 | Футбол — РФПЛ

Леандро Паредес: "У меня все прекрасно в России, единственный минус – страшный мороз"

5

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес отметил, что ему в России все очень нравится, кроме погоды. Он также добавил, что хочет расти и становиться лучше в футболке санкт-петербургской команды.

– В России у меня все прекрасно. Город потрясающий, единственный минус – страшный мороз! – приводит La Gazzetta dello Sport слова Паредеса. – Меня очень хотели видеть в "Зените", и я почувствовал себя здесь как дома с первого дня. Стать важной фигурой мне помогли партнеры по команде, руководящий персонал и главный тренер.

Я не сомневался ни минуты при переходе в "Зенит". Я сразу почувствовал к себе серьезный интерес. Для футболиста это очень важно. Манчини – великий тренер, и он стал решающим фактором в моем выборе.

Я еще молод и хочу расти как футболист. Хочу становиться лучше и надеюсь делать это в футболке "Зенита". Очень хочу сыграть на чемпионате мира в России, а это напрямую зависит от моих выступлений за "Зенит".

Напомним, 23-летний Паредес перешел в "Зенит" из "Ромы" летом 2017 года. В текущем сезоне аргентинец провел 30 матчей во всех клубных турнирах, забил 5 голов и отдал 7 передач.

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Нефилим

Чтож у вас за недоклуб то такой, который сыпется после смерти всего одного человека??? Или он за админресурс и за судей отвечал? Ну тогда понятно...

15:42

Venalainen

Думаю что в зенит больше не поедут Халки, Витсели, Паредесы..... у руля трансферов знатные работяги теперь Кержаков и Малафей, запорят за 3 копейки все планы Фурсеныча(проекты Сарсании Зенит-2 и академия уже заморозили).... И Манчини видимо это нутром понимает, что команду для победы в ЛЧ ему из "заболотных" прийдётся делать))))

14:44

Комс

Придурошный, в Сибирь зимой прокатись. И да, конечно все устраивает, з/п на карточку исправно приходит.

14:34

mastercutor

пОТРЯСАЮЩИЙ Город , он хоТяБЫводинМузейСходил . по Большому))))))

14:16

henri71

Ты еще мороза настоящего не видел. Например -37 с ветром..

14:02

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!