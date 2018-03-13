Леандро Паредес: "У меня все прекрасно в России, единственный минус – страшный мороз"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес отметил, что ему в России все очень нравится, кроме погоды. Он также добавил, что хочет расти и становиться лучше в футболке санкт-петербургской команды.
– В России у меня все прекрасно. Город потрясающий, единственный минус – страшный мороз! – приводит La Gazzetta dello Sport слова Паредеса. – Меня очень хотели видеть в "Зените", и я почувствовал себя здесь как дома с первого дня. Стать важной фигурой мне помогли партнеры по команде, руководящий персонал и главный тренер.
Я не сомневался ни минуты при переходе в "Зенит". Я сразу почувствовал к себе серьезный интерес. Для футболиста это очень важно. Манчини – великий тренер, и он стал решающим фактором в моем выборе.
Я еще молод и хочу расти как футболист. Хочу становиться лучше и надеюсь делать это в футболке "Зенита". Очень хочу сыграть на чемпионате мира в России, а это напрямую зависит от моих выступлений за "Зенит".
Напомним, 23-летний Паредес перешел в "Зенит" из "Ромы" летом 2017 года. В текущем сезоне аргентинец провел 30 матчей во всех клубных турнирах, забил 5 голов и отдал 7 передач.
Нефилим
Чтож у вас за недоклуб то такой, который сыпется после смерти всего одного человека??? Или он за админресурс и за судей отвечал? Ну тогда понятно...
15:42
Venalainen
Думаю что в зенит больше не поедут Халки, Витсели, Паредесы..... у руля трансферов знатные работяги теперь Кержаков и Малафей, запорят за 3 копейки все планы Фурсеныча(проекты Сарсании Зенит-2 и академия уже заморозили).... И Манчини видимо это нутром понимает, что команду для победы в ЛЧ ему из "заболотных" прийдётся делать))))
14:44
Комс
Придурошный, в Сибирь зимой прокатись. И да, конечно все устраивает, з/п на карточку исправно приходит.
14:34
mastercutor
пОТРЯСАЮЩИЙ Город , он хоТяБЫводинМузейСходил . по Большому))))))
14:16
henri71
Ты еще мороза настоящего не видел. Например -37 с ветром..
14:02