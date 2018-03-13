Леандро Паредес: "У меня все прекрасно в России, единственный минус – страшный мороз"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес отметил, что ему в России все очень нравится, кроме погоды. Он также добавил, что хочет расти и становиться лучше в футболке санкт-петербургской команды.

– В России у меня все прекрасно. Город потрясающий, единственный минус – страшный мороз! – приводит La Gazzetta dello Sport слова Паредеса. – Меня очень хотели видеть в "Зените", и я почувствовал себя здесь как дома с первого дня. Стать важной фигурой мне помогли партнеры по команде, руководящий персонал и главный тренер.



Я не сомневался ни минуты при переходе в "Зенит". Я сразу почувствовал к себе серьезный интерес. Для футболиста это очень важно. Манчини – великий тренер, и он стал решающим фактором в моем выборе.



Я еще молод и хочу расти как футболист. Хочу становиться лучше и надеюсь делать это в футболке "Зенита". Очень хочу сыграть на чемпионате мира в России, а это напрямую зависит от моих выступлений за "Зенит".

Напомним, 23-летний Паредес перешел в "Зенит" из "Ромы" летом 2017 года. В текущем сезоне аргентинец провел 30 матчей во всех клубных турнирах, забил 5 голов и отдал 7 передач.