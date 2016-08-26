Ласина Траоре пропустит матч с "Томью"

ЦСКА сегодня вылетел в Томск на матч 5-го тура чемпионата России с "Томью". В Москве остался нападающий Ласина Траоре. Как сообщает пресс-служба армейцев, форвард получил небольшое повреждение на одной из последних тренировок. Было решено оставить его в столице для прохождения восстановительных процедур. Напомним, что матч с "Томью" состоится завтра в 15.30 по московскому времени.
На игру красно-синие отправились в следующем составе:
вратари Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов;
защитники Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников;
полузащитники Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Роман Еременко, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов;
нападающий Карлуш Страндберг.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armejcy-vyleteli-v-tomsk/
Kairat Alimovich
вартанов, ты бы лучше за свинюшками приглядывал) тренерский штаб ЦСКА как нибудь разберется без глоров Спартака) зе луиш пади не русский) и промеска тоже)
17:37
saiga
Клоунада в ЦСКА продолжается. Своих нападающих отдают куда ни попадя, лишь бы не платить зарплату. Полу деревянных защитников оставляют, а молодым даже шанса не дают. Слуцкий никогда выше "Олимпии" из Кирово-Чепецка не поднимется, ни характера, ни своего мнения.
17:37
Блудный Свин
Великий Пончик НИКОГДА не даст шанса молодым игрокам.
17:25
коньььььь
Чалов присоединится после тайма в дубле имхо
17:06
ЦСКА71
Даже и не знаю что сказать, может Панча из Динамо вернуть? ))) А то напов нет совсем
17:02
ledorub
пора Стьрандбергу выйти из тени...
16:53
Старый коняга
Я так думаю, что раз защитников и полу хватает, то в нападении сыграет Вернблум. И это будет правильно!
16:47
Жорик Вартанов
я не пойму, в ЦСКА острая нехватка нападающих, так почему великий тренер не даст шанс молодым нападающим из дубля???
16:46
marksan
Не захотели бить рекорд Жезуса? Карлуша! Есть шанс отличиться и закрепиться!
16:41
Luch-Energy
цска 0.5 меньше
16:31
EstMaza
Теперь совсем без шансов...
16:30