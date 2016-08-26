Ласина Траоре пропустит матч с "Томью"

ЦСКА сегодня вылетел в Томск на матч 5-го тура чемпионата России с "Томью". В Москве остался нападающий Ласина Траоре. Как сообщает пресс-служба армейцев, форвард получил небольшое повреждение на одной из последних тренировок. Было решено оставить его в столице для прохождения восстановительных процедур. Напомним, что матч с "Томью" состоится завтра в 15.30 по московскому времени.

На игру красно-синие отправились в следующем составе:

вратари Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов;

защитники Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников;

полузащитники Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Роман Еременко, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов;

нападающий Карлуш Страндберг.