16:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ласина Траоре пропустит матч с "Томью"

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ЦСКА сегодня вылетел в Томск на матч 5-го тура чемпионата России с "Томью". В Москве остался нападающий Ласина Траоре. Как сообщает пресс-служба армейцев, форвард получил небольшое повреждение на одной из последних тренировок. Было решено оставить его в столице для прохождения восстановительных процедур. Напомним, что матч с "Томью" состоится завтра в 15.30 по московскому времени.

На игру красно-синие отправились в следующем составе:

вратари Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов;

защитники Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников;

полузащитники Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Роман Еременко, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов;

нападающий Карлуш Страндберг.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armejcy-vyleteli-v-tomsk/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Kairat Alimovich

вартанов, ты бы лучше за свинюшками приглядывал) тренерский штаб ЦСКА как нибудь разберется без глоров Спартака) зе луиш пади не русский) и промеска тоже)

17:37

saiga

Клоунада в ЦСКА продолжается. Своих нападающих отдают куда ни попадя, лишь бы не платить зарплату. Полу деревянных защитников оставляют, а молодым даже шанса не дают. Слуцкий никогда выше "Олимпии" из Кирово-Чепецка не поднимется, ни характера, ни своего мнения.

17:37

Блудный Свин

Великий Пончик НИКОГДА не даст шанса молодым игрокам.

17:25

коньььььь

Чалов присоединится после тайма в дубле имхо

17:06

ЦСКА71

Даже и не знаю что сказать, может Панча из Динамо вернуть? ))) А то напов нет совсем

17:02

ledorub

пора Стьрандбергу выйти из тени...

16:53

Старый коняга

Я так думаю, что раз защитников и полу хватает, то в нападении сыграет Вернблум. И это будет правильно!

16:47

Жорик Вартанов

я не пойму, в ЦСКА острая нехватка нападающих, так почему великий тренер не даст шанс молодым нападающим из дубля???

16:46

marksan

Не захотели бить рекорд Жезуса? Карлуша! Есть шанс отличиться и закрепиться!

16:41

Luch-Energy

цска 0.5 меньше

16:31

EstMaza

Теперь совсем без шансов...

16:30

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