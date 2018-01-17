Квинси Промес: "Трансфер? У меня контракт со "Спартаком"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью "СЭ" заявил, что не думает о возможном переходе в чемпионат Англии. По информации СМИ, "Эвертон"​ заинтересован в голландце.

– Вы слышали об интересе "Эвертона"?

– Слушайте, я в "Спартаке", здесь у меня контракт, и этому рад. Ничего нового. Поехали дальше.

– Каррера говорит, что в случае вашего трансфера согласен только на равноценную замену. Вроде Салаха.

– Мохаммед – прекрасный нападающий, забил много голов. В том числе – "Спартаку". Но в матче против нас меня больше впечатлил Коутинью. (Александр МУЙЖНЕК)

Полностью интервью Промеса