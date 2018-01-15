18:25 | Футбол — РФПЛ

Квинси Промес: "Откуда Орлов знает, снизил ли я к себе требования?!"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес подчеркнул, что форвард не имеет права на слабость. Голландец отметил, что с иронией относится к критике экспертов и специалистов.

 
Квинси ПРОМЕС.Квинси I. Промес - лучший игрок-2017

В октябре комментатор Геннадий Орлов сказал, что вы "снизили требования к себе" и "перестали тренироваться как положено".

– Так.

Что скажете?

– Вы серьезно? Все, оставьте меня одного. Давайте завершим интервью.

Квинси, держитесь.

– Ну вот откуда он знает? Он у меня дома, что ли, живет, чтобы судить, как я работаю? Не всегда дела идут так, как хочется. Но я все еще топ-бомбардир премьер-лиги. Вы видели сегодня (15 января – Прим. "СЭ") тренировку "Спартака"?

Не получилось.

– Спросите у моих партнеров, усердно я работал или нет. Нападающий не имеет права на слабость. Ладно, пусть болтают. Мне это нравится. (Александр МУЙЖНЕК)

Полностью первая часть интервью Промеса – здесь

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

У Гены Логопедова есть ручные бакланы, которые следят за тренировками Спартака.

19:02

Garry1979

топ-бомбардир великой РФПЛ....

19:00

shpasic

у него достоверные данные из не одного источника.

18:29