Курбан Бердыев: "Нужно было забивать при счете 1:0"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 21-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:1) отметил, что махачкалинцы в концовке встречи заслужили ничейный результат. Специалист также добавил, что при счете 1:0 казанцы должны были забивать.
- При счете 1:0 нам надо было реализовывать один из тех моментов, которые у нас были, - цитирует клубная пресс-служба Бердыева. - Думаю, в конце было бы проще. Но надо отдать должное хозяевам, их желанию сравнять счет, желанию борьбы. В концовке они заслужили, чтобы сравнять счет.
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http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/7649-kurban-berdyev-nuzhno-bylo-zabivat-pri-schete-1-0
Singbеrt7
Бу-га-га!====Привет! Подлежит только усыплению.))
23:50 2 марта
Бу-га-га!
Singbеrt7___ Привет, Аль!)) Это клиника, даже лоботомия не спасёт.))
23:24 2 марта
Singbеrt7
Вопреки===Пиши еще, жертва пьяной акушерки. А я поржу над очередным опусом сектанта. Мне не интересен успех твоего бердыева за счет бюджетных денег РТ. Важен клуб Рубин, а не прощелыги из обслуживающего персонала Рубина. И это моё главное отличие от бердыевской своры.
23:22 2 марта
Вопреки
Singbеrt7 ... Убогий... Азмун сделал гол для Попова, так что комментаторы штаны намочили... После этого выдал пару пасов, после которых забить было проще, чем промазать. Клоун, прежде чем желчью захлебываться, матч бы посмотрел.
23:04 2 марта
Singbеrt7
Рифат вышел на 89-й минуте и требовать от него сразу гола глупость. А вот иранская Матильда (протеже КББ) сыграла почти весь матч и ничем не запомнился. Рифат был в товарняках сильнее всех напов, но шансов заиграть у КББ у него мало. И причиной тому азиатское кумовство!
22:59 2 марта
Вопреки
Ушел Азмун с Поповым и атаки практически не стало... Победа была бы реальна, не загуби пару перспективных моментов Подберезкин, да обиженный на клуб за Канунникова, отбывающий номер Жемалетдинов, не попавший в створ с 10 метров. Для первой игры нормально... нервишки шалят.. Беспокоило и наличие большого кол-ва грязи... И это вина арбитра, который аналогичные нарушения правил трактовал постоянно в пользу хозяев... рубиновых били локтями, сбивали и толкали, без последствий... а малейшее прикосновение, тормозящее хозяев, обязательно наказывалось штрафным - отсюда и такое большое кол-во нарушений у "Рубина". К сожалению, ничего в нашем арбитраже не меняется. А-У, господин Будогосский - оцените объективно работу господина Еськова, помогающего хозяевам... ВСЕГДА
22:32 2 марта
Гелендваген Бердыева
Я даже рад что Анжи забило. Настырные ребята. А Рубин, в контратаке, даже по воротам сил бить не было. Не стыдно???
22:14 2 марта
Singbеrt7
Всё тот же бердыевский, трусливый говнофутбол! Ничего не поменялось, как будто попал в 2012 год. Анжи выглядела Барселоной на фоне Рубина! Мужественно отбивались от команды, которая занимает 15-е место!
22:12 2 марта
Бу-га-га!
Как это ты с 1 ударом в створ за 94 минуты, собирался второй забивать???)))
22:10 2 марта