Курбан Бердыев: "Нужно было забивать при счете 1:0"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 21-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:1) отметил, что махачкалинцы в концовке встречи заслужили ничейный результат. Специалист также добавил, что при счете 1:0 казанцы должны были забивать.

- При счете 1:0 нам надо было реализовывать один из тех моментов, которые у нас были, - цитирует клубная пресс-служба Бердыева. - Думаю, в конце было бы проще. Но надо отдать должное хозяевам, их желанию сравнять счет, желанию борьбы. В концовке они заслужили, чтобы сравнять счет.