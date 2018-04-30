16:34 | Футбол — РФПЛ

Курбан Бердыев: "Если бы смотрели бы в паспорта, то Навас, Карадениз, Кузьмин за "Рубин" бы не играли"


Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 28-го тура чемпионата России ответил на вопрос о доверии к возрастным игрокам в преддверии следующего сезона. Специалист подчеркнул, что ветераны казанской команды профессионально относятся к делу.

– Мы не смотрим в паспорта игрокам, – сказал Бердыев. – Это принцип нашей работы. Если бы нас интересовали паспортные данные, то Навас, Карадениз и Кузьмин за "Рубин" бы не играли. Но все они профессионально относятся к делу. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Динамо М - Рубин

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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