Кураньи поддержал Кокорина. Видео

В Инстаграме форварда "Зенита" Александра Кокорина появилось видео с обращением бывшего нападающего "Динамо" Кевина Кураньи. Немецкий футболист поддержал своего бывшего партнера по команде.

- Александр очень благодарен каждому за поддержку! Спасибо, - говорится в сообщении в Инстаграме Кокорина. - На видео - Кевин Кураньи бывший игрок ФК "Динамо" (Москва), бывший игрок национальной сборной Германии по футболу.

- Привет, Кокора. Это твой брат Кевин, - сказал немец. – Я знаю, что ты сейчас в очень сложной ситуации. Будь сильным. Надеюсь, скоро все будет хорошо.

Напомним, Кокорин, как и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, находится в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

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