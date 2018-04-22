Кто помог Дзюбе сыграть против "Зенита"? Отвечает форвард "Арсенала"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба после домашнего матча 27-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (3:3) поблагодарил руководство клуба за выход на поле. Во встрече арендованный у питерцев форвард поучаствовал в первой голевой атаке и в меньшинстве установил окончательный счет на 88-й минуте.

Дзюба имел право выйти на поле против питерского клуба при условии выплаты штрафа в 120 тысяч евро. Все подробности сделки – здесь.

– Шикарный матч. Такие игры украшают наш чемпионат, - приводит пресс-служба "Арсенала" слова Дзюбы. - Жаль, что не удалось победить. На мой взгляд, мы показали очень качественный футбол и в этом заслуга каждого из членов нашей команды. За себя скажу: очень рад, что получилось сегодня выйти на поле. Хочу выразить слова огромной благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту нашего клуба Гураму Аджоеву, которые помогли мне принять участие в матче. Отдельно хочу сказать про наших болельщиков, они были великолепны. С первой и до последней минуты мы чувствовали их поддержку.

– Вы приняли участие в голевых атаках "Арсенала" и забили сами. Для вас забитый на последних минутах гол наверняка особенный?

– Да. Я посвящаю его своему сыну Никите. 24 апреля ему исполнится пять лет.

Дзюба забил питерцам. И сдержанно отпраздновал гол