Кто помог Дзюбе сыграть против "Зенита"? Отвечает форвард "Арсенала"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба после домашнего матча 27-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (3:3) поблагодарил руководство клуба за выход на поле. Во встрече арендованный у питерцев форвард поучаствовал в первой голевой атаке и в меньшинстве установил окончательный счет на 88-й минуте.
Дзюба имел право выйти на поле против питерского клуба при условии выплаты штрафа в 120 тысяч евро. Все подробности сделки – здесь.
– Шикарный матч. Такие игры украшают наш чемпионат, - приводит пресс-служба "Арсенала" слова Дзюбы. - Жаль, что не удалось победить. На мой взгляд, мы показали очень качественный футбол и в этом заслуга каждого из членов нашей команды. За себя скажу: очень рад, что получилось сегодня выйти на поле. Хочу выразить слова огромной благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту нашего клуба Гураму Аджоеву, которые помогли мне принять участие в матче. Отдельно хочу сказать про наших болельщиков, они были великолепны. С первой и до последней минуты мы чувствовали их поддержку.
– Вы приняли участие в голевых атаках "Арсенала" и забили сами. Для вас забитый на последних минутах гол наверняка особенный?
– Да. Я посвящаю его своему сыну Никите. 24 апреля ему исполнится пять лет.
Дзюба забил питерцам. И сдержанно отпраздновал гол
Дополнительная информация
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/artem-dzyuba-gol-posvyashchayu-synu-nikite/
Странник-777
Болотные заплатили 10 лямов, чтобы их без ЛЧ оставили... Просто праздник.
19:42
Venalainen
Что Шатов что Дзюба , двухматочные сосцы .....ж-пу оторвать в зените не могли а теперь , мля, забегали ... Вся натура русская не по делу а вопреки. Болелам зенита сочувствую, такое г.... стекалось на бабки
19:42
RT
Мы в России живем, братцы. Весь этот бред возможен только здесь. Удивило только эмоциональное поведение Артема. Олег не радовался голу... Но и здесь есть простое объяснение - Шатов с Урала, а Дзюба мясной.
19:38
Табунщик Вернулся
Tribunal ZE Помогли лохи менеджеры. Бред какой то, принадлежит игрок клубу своему, этот же клуб и топит. Мог выиграть медаль чемпионата и сам себя и денег и этой медали лишает. Дебил, что Дзюба, что Шатов. 18:56============Бомжи могут выиграть медаль только в самом сладком сне, но не в этой жизни ))
19:25
NapoliFC
Получается свои он не платил, "бомжара" натуральный.
19:02
Tribunal ZE
Помогли лохи менеджеры. Бред какой то, принадлежит игрок клубу своему, этот же клуб и топит. Мог выиграть медаль чемпионата и сам себя и денег и этой медали лишает. Дебил, что Дзюба, что Шатов.
18:56
evgenimorozov
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18:52
KARIMOFF
красавчики Дзюба с Шатовым: минус 5 очков "своей" команде соорудили!!!
18:51