18:35 | Футбол — РФПЛ

Кто помог Дзюбе сыграть против "Зенита"? Отвечает форвард "Арсенала"

Воскресенье. Тула. "Арсенал" - "Зенит" - 3:3. Артем ДЗЮБА (справа) против Михи МЕВЛИ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Воскресенье. Тула. "Арсенал" - "Зенит" - 3:3. Артем ДЗЮБА (справа) против Михи МЕВЛИ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба после домашнего матча 27-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (3:3) поблагодарил руководство клуба за выход на поле. Во встрече арендованный у питерцев форвард поучаствовал в первой голевой атаке и в меньшинстве установил окончательный счет на 88-й минуте.

 
Воскресенье. Тула. &quot;Арсенал&quot; - &quot;Зенит&quot; - 3:3. Артем ДЗЮБА (справа) против Бранислава ИВАНОВИЧА.Дзюба не покорился "Зениту"

Дзюба имел право выйти на поле против питерского клуба при условии выплаты штрафа в 120 тысяч евро. Все подробности сделки – здесь.

– Шикарный матч. Такие игры украшают наш чемпионат, - приводит пресс-служба "Арсенала" слова Дзюбы. - Жаль, что не удалось победить. На мой взгляд, мы показали очень качественный футбол и в этом заслуга каждого из членов нашей команды. За себя скажу: очень рад, что получилось сегодня выйти на поле. Хочу выразить слова огромной благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту нашего клуба Гураму Аджоеву, которые помогли мне принять участие в матче. Отдельно хочу сказать про наших болельщиков, они были великолепны. С первой и до последней минуты мы чувствовали их поддержку.

– Вы приняли участие в голевых атаках "Арсенала" и забили сами. Для вас забитый на последних минутах гол наверняка особенный?

– Да. Я посвящаю его своему сыну Никите. 24 апреля ему исполнится пять лет.

Дзюба забил питерцам. И сдержанно отпраздновал гол

Арсенал Т - Зенит

 

Дополнительная информация

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/artem-dzyuba-gol-posvyashchayu-synu-nikite/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Странник-777

Болотные заплатили 10 лямов, чтобы их без ЛЧ оставили... Просто праздник.

19:42

Venalainen

Что Шатов что Дзюба , двухматочные сосцы .....ж-пу оторвать в зените не могли а теперь , мля, забегали ... Вся натура русская не по делу а вопреки. Болелам зенита сочувствую, такое г.... стекалось на бабки

19:42

RT

Мы в России живем, братцы. Весь этот бред возможен только здесь. Удивило только эмоциональное поведение Артема. Олег не радовался голу... Но и здесь есть простое объяснение - Шатов с Урала, а Дзюба мясной.

19:38

Табунщик Вернулся

Tribunal ZE Помогли лохи менеджеры. Бред какой то, принадлежит игрок клубу своему, этот же клуб и топит. Мог выиграть медаль чемпионата и сам себя и денег и этой медали лишает. Дебил, что Дзюба, что Шатов. 18:56============Бомжи могут выиграть медаль только в самом сладком сне, но не в этой жизни ))

19:25

NapoliFC

Получается свои он не платил, "бомжара" натуральный.

19:02

Tribunal ZE

Помогли лохи менеджеры. Бред какой то, принадлежит игрок клубу своему, этот же клуб и топит. Мог выиграть медаль чемпионата и сам себя и денег и этой медали лишает. Дебил, что Дзюба, что Шатов.

18:56

evgenimorozov

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18:52

KARIMOFF

красавчики Дзюба с Шатовым: минус 5 очков "своей" команде соорудили!!!

18:51

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