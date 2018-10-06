12:49 | Футбол — РПЛ

"Крылья" - "Динамо": хозяева назвали стартовый состав на первый матч после отставки Тихонова

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"Крылья Советов" и "Динамо" назвали стартовые составы на матч 10-го тура чемпионата России. Встреча станет первой для самарцев после отставки Андрея Тихонова

"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Бурлак, Зотов, Феррейра, Рохель, Ланин, Молло, Антон, Корниленко, Канунников.

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Жоаузиньо, Соу, Рауш, Теттех, Кардозу, Луценко, Панченко.

"Крылья Советов" – "Динамо": чемпионат России по футболу, РПЛ, 10-й тур, онлайн-трансляция, начало – в 14.00 (мск)

Ранее сообщалось, что Кухлевский будет руководить "Крыльями" в матче с "Динамо".

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 10-й тур. "Зенит" - "Краснодар", ЦСКА - "Локо" и другие игры
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