"Крылья" - "Динамо": хозяева назвали стартовый состав на первый матч после отставки Тихонова

"Крылья Советов" и "Динамо" назвали стартовые составы на матч 10-го тура чемпионата России. Встреча станет первой для самарцев после отставки Андрея Тихонова.

"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Бурлак, Зотов, Феррейра, Рохель, Ланин, Молло, Антон, Корниленко, Канунников.

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Жоаузиньо, Соу, Рауш, Теттех, Кардозу, Луценко, Панченко.

"Крылья Советов" – "Динамо": чемпионат России по футболу, РПЛ, 10-й тур, онлайн-трансляция, начало – в 14.00 (мск)

Ранее сообщалось, что Кухлевский будет руководить "Крыльями" в матче с "Динамо".