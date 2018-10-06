Кухлевский будет руководить "Крыльями" в матче с "Динамо"

Обязанности главного тренера "Крылья Советов" в домашнем матче 10-го тура чемпионата России с "Динамо" будет исполнять Владимир Кухлевский, возглавляющий молодежную команду самарцев.

- Новый главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович будет смотреть игру с трибуны. С тренерской скамьи командой будет руководить Владимир Кухлевский. Его помощниками станут Василий Мазур и Виктор Гаус. Все трое являются тренерами молодежного состава самарцев, - говорится в сообщении на официальном сайте "Крыльев".

"Крылья Советов" – "Динамо": чемпионат России по футболу, РПЛ, 10-й тур, онлайн-трансляция, начало – в 14.00 (мск)