Кристиан Нобоа: "У меня есть три конкретных предложения, но все будет зависеть от решения "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в интервью "СЭ" рассказал о том, что он хочет больше играть. По его словам, все будет зависеть от решения сине-бело-голубых.

– О вашем будущем ходит много слухов. Прокомментируете их?

– Все просто – я хочу играть, но не играю. У меня есть три конкретных предложения – не буду их озвучивать, -и я уже говорил о них с президентом клуба. Он сказал, что ситуация непростая, и мы должны еще раз все обсудить на следующей неделе. Если клуб заинтересован во мне, я останусь, если нет – выберу наилучший для себя вариант. Все будет зависеть от решения клуба.

– Вы бы хотели уйти в другой клуб?

– Прямо сейчас -я хочу играть в футбол. Я уважаю решения главного тренера, но в последние два-три месяца для меня очевидно, чтоменя рассматриваютнекак игрока стартового состава. Поэтому, зная, что есть другие предложения, мне бы хотелось изменить эту ситуацию.

– Вы обсуждали это лично с Манчини?

– Да, мы несколько раз поднимали этот вопрос, он всегда говорил: "Один матч может многое изменить. Но я понимаю тебя - если считаешь, что лучшим решением будет уйти, выбери лучшее для себя". (Егор БЫЧКОВ)