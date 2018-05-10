Кришито может вернуться в сборную Италии после назначения Манчини

В случае, если Роберто Манчини возглавит сборную Италии (вероятность этого события на данный момент высока), он намерен пригласить на ближайшие матчи национальной команды капитана "Зенита", защитника Доменико Кришито. 31-летний ветеран заслужил внимание тренера своими выступлениями за сине-бело-голубых в этом сезоне.
"Скуадра адзурра" проведет товарищеские игры с Саудовской Аравией (28 мая) и Францией (1 июня). К этому моменту, как ранее сообщал "СЭ" со ссылкой на коллег из итальянских СМИ, Манчини рассчитывает договориться с "Зенитом" о расторжении контракта, который был подписан летом 2017 года и рассчитан до конца сезона-2019/20.
В последний раз 31-летний Кришито выходил на поле в майке национальной команды 5 марта 2014 года – в товарищеской игре с Испанией в Мадриде (0:1). С тех пор его трижды вызывали в сборную (по разу в 2014-м, 2015-м и 2016 году), но он не участвовал в матчах. Всего в "Скуадре адзурре" защитник провел 16 встреч после дебюта в ее составе в сентябре 2009 года.
13 мая Кришито проведет последний матч в составе "Зенита", за который выступает с августа 2011 года: в заключительном туре чемпионат невский клуб принимает "СКА-Хабаровск". После этого защитник вернется в родной "Дженоа", из которого в свое время перешел в команду из Санкт-Петербурга.
Кришито попрощается с "Зенитом" после матча со "СКА-Хабаровск" //
Доменико Кришито: "Я горжусь этими семью годами, проведенными с "Зенитом" //
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СМИ: Манчини возглавит сборную Италии с понижением зарплаты
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oovarkunov
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog
20:47
0,7 в одно рыло
Миммо заслужил.
20:43