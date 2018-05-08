10:50 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Манчини возглавит сборную Италии с понижением зарплаты

Роберто МАНЧИНИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Роберто МАНЧИНИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини согласовал все условия контракта с федерацией футбола Италии по поводу своего назначения на пост наставника национальной команды, утверждает La Gazzetta dello Sport. Как отмечается, зарплата 53-летнего итальянца будет 2 миллиона евро в год, что более чем в два раза меньше, чем его оклад в "Зените".

Добавим, что действующий контракт Манчини с питерским клубом истекает в 2020 году. Ранее сообщалось, что официально о назначении Манчини на пост главного тренера сборной Италии может быть объявлено до 20 мая.

"Зенит" за тур до окончания чемпионата России-2017/18 занимает пятое место в турнирной таблице.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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maks55555

Он такой патриот или просто захотел попробовать порулить сборной своей страны, так как денег уже куры не клюют, после таких Зенитов и МС?

13:01

Inside28

Кто-то в Зените и ГазПроме понесёт персональную ответственность за провал и кадровый "сбой"? Столько денег похерили и разошлись полюбовно? Вычесть с Красавчика деньги за проваленный сезон! А от болел московских клубов и Краснодара ему - благодарность! Может, оставите - глядишь, через 2-3 года привезёте в Питер переходные игры?! Или, объединившись с местным же Динамо, переедите в Сочи?

12:36

Сергей Сенин

питеру повезло, что он хоть кому то нужен ещё.... сам бы он не соскочил

12:29

Митяй.КБ

Ну не уходи,ну пожалуйста!!!

12:14

Leo Hawk

"более чем в два раза меньше" - вас там по объявлению набирают или просто Гугл-переводчик за всех работает?

12:12

Andvaraforce

Как не за что? Заняли почётное пятое место, попали в престижный еврокубок. Это дорогого стоит!

12:02

Дядька

Пусть платит за самовольный разрыв контракта. Или хотя бы вернет деньги за прошедший год работы, ибо платить было не за что.

11:53

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