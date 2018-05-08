СМИ: Манчини возглавит сборную Италии с понижением зарплаты

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини согласовал все условия контракта с федерацией футбола Италии по поводу своего назначения на пост наставника национальной команды, утверждает La Gazzetta dello Sport. Как отмечается, зарплата 53-летнего итальянца будет 2 миллиона евро в год, что более чем в два раза меньше, чем его оклад в "Зените".

Добавим, что действующий контракт Манчини с питерским клубом истекает в 2020 году. Ранее сообщалось, что официально о назначении Манчини на пост главного тренера сборной Италии может быть объявлено до 20 мая.

"Зенит" за тур до окончания чемпионата России-2017/18 занимает пятое место в турнирной таблице.