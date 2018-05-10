СМИ: жена Манчини 11 мая проведет переговоры по контракту мужа с "Зенитом"

Жена и юрист главного тренера "Зенита" Роберто Манчини Сильвия Фортини провела переговоры с представителями Федерации футбола Италии (FIGC) и договорилась о контракте для своего мужа на два года, сообщает Calciomercato.com. Ожидается, что условиям соглашения зарплата 53-летнего специалиста составит 2 миллиона евро в год.

По данным издания, 11 мая Фортини вылетит в Россию, где встретится с президентом питерцев Сергеем Фурсенко. Темой обсуждения станет контракт итальянца с сине-бело-голубыми, подписанный летом 2017 года и рассчитанный до конца сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что официальная презентация Манчини намечена на 23 мая на базе сборной Италии в Коверчано. При этом состав на товарищеские матчи с Саудовской Аравией (28 мая) и Францией (1 июня) должен быть оглашен 20-го или 21 мая, но это может сделать не конкретное должностное лицо, а федерация футбола страны - как юридическое.

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