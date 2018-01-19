Крещенские купания игроков "Локомотива". Видео

Пресс-служба "Локомотива" опубликовала на своей странице в Инстаграме видеоролик, в котором футболисты окунулись в море в Испании.

"Проруби в Испании не нашлось, но это ведь не главное! Крещенских купания "Локо" – в рубрике SlowMo дня", – написано в Инстаграме.

Напомним, первый сбор "Локомотива" проходит с 12 по 28 января в испанской Марбелье. Вчера красно-зеленые проиграли в товарищеском матче "Люцерну" со счетом 0:3. 23-го января железнодорожники встретятся с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", а 27-го – с "Эстерсундом".