"Краснодар" запустил продажу абонементов на новый стадион

"Краснодар" на своем сайте объявил о начале продажи абонементов на новый стадион клуба. Сообщается, что первый матч на новой арене команда Олега Кононова проведет против "Шальке" в рамках встречи группового турнира Лиги Европы. Этот поединок состоится 20 октября.
Ранее сообщалось, что первым матчем на новом стадионе "Краснодара" будет товарищеская встреча между сборными России и Коста-Рики, которая запланирована на 9 октября.
"Стоимость VIP-абонемента составляет от 22 500 до 39 000 рублей. Абонементы категории "стандарт" можно приобрести по цене от 2 200 до 9 000 тысяч рублей", – говорится в сообщении на сайте клуба.
SWED
pafalex ты видимо регионы попутал. Здесь бабла у народа хватает. Ценник нормальный
21:50
баламошка
Чё кубаночки-то вредничают? Их руководство уже должно было 5 раз в тюрьму сесть и 2 раза сбежать.
21:44
За мир во всем мире
massonam и прочим, кто с «кубанью» навсегда» стоило бы уделить внимание откуда берутся деньги на этот «великий клуб кубань» с формулой 3+2 тренера в сезоне...)))) в магните пенсионеры хоть могут выбрать, брать или не брать (просрочки,кстати, давно не видел), а вот «легендарный клуб» содержат на бюджетные деньги и тут уже, товарищ недалекий, совсем другие вопросы.... А НА НОВЫЙ, ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАДИОН- ВСЕМ ИДТИ ! )))) ну, типа я Маяковский... идти надо, правда)
21:43
MITLIX
зато на сайте Кубани- зачетный прогиб- поздравления губернатора. он в отличие от Галицкого на матчи не ходит все как у людей
21:31
MITLIX
masson "стандарт" можно приобрести по цене от 2 200 до 9 000 тысяч рублей" Арутюнян! В ФНЛ на Кубань народу будет больше ходить чем на твой сраный стадион, который ты построил впаривая просрочку пенсионерам))) 21:17 Я СЕЙЧАС РАДИ ИНТЕРЕСА ПОСМОТРЕЛ СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТОВ НА "КУБАНЬ" А ТАМ НЕ ДЕШЕВЛЕ!! ТОЛЬКО У КРАСНОДАРА ВКЛЮЧЕН И КУБОК И ЛИГА ЕВРОПЫ, А У КУБАНИ- УБИТЫЙ В ХЛАМ СТАДИОН И МОНСТРЫ ИГРЫ В ВИДЕ ТАМБОВА С ТЮМЕНЬЮ
21:30
masson
"стандарт" можно приобрести по цене от 2 200 до 9 000 тысяч рублей" Арутюнян! В ФНЛ на Кубань народу будет больше ходить чем на твой сраный стадион, который ты построил впаривая просрочку пенсионерам)))
21:17
Гизмо
Нормальный ценник, работающий человек без проблем себе абонемент купит.
21:06
pafalex
Никто не купит, в Краснодаре у людей отродясь таких денег не было... Лучше бы подешевле продавал и все бы раскупали...
20:58