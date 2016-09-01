20:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" запустил продажу абонементов на новый стадион

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"Краснодар" на своем сайте объявил о начале продажи абонементов на новый стадион клуба. Сообщается, что первый матч на новой арене команда Олега Кононова проведет против "Шальке" в рамках встречи группового турнира Лиги Европы. Этот поединок состоится 20 октября.

Ранее сообщалось, что первым матчем на новом стадионе "Краснодара" будет товарищеская встреча между сборными России и Коста-Рики, которая запланирована на 9 октября.

"Стоимость VIP-абонемента составляет от 22 500 до 39 000 рублей. Абонементы категории "стандарт" можно приобрести по цене от 2 200 до 9 000 тысяч рублей", – говорится в сообщении на сайте клуба.

Дополнительная информация

http://fckrasnodar.ru/fan/news/object/?object_id=126934

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КОММЕНТАРИИ (8)
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SWED

pafalex ты видимо регионы попутал. Здесь бабла у народа хватает. Ценник нормальный

21:50

баламошка

Чё кубаночки-то вредничают? Их руководство уже должно было 5 раз в тюрьму сесть и 2 раза сбежать.

21:44

За мир во всем мире

massonam и прочим, кто с «кубанью» навсегда» стоило бы уделить внимание откуда берутся деньги на этот «великий клуб кубань» с формулой 3+2 тренера в сезоне...)))) в магните пенсионеры хоть могут выбрать, брать или не брать (просрочки,кстати, давно не видел), а вот «легендарный клуб» содержат на бюджетные деньги и тут уже, товарищ недалекий, совсем другие вопросы.... А НА НОВЫЙ, ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАДИОН- ВСЕМ ИДТИ ! )))) ну, типа я Маяковский... идти надо, правда)

21:43

MITLIX

зато на сайте Кубани- зачетный прогиб- поздравления губернатора. он в отличие от Галицкого на матчи не ходит все как у людей

21:31

MITLIX

masson "стандарт" можно приобрести по цене от 2 200 до 9 000 тысяч рублей" Арутюнян! В ФНЛ на Кубань народу будет больше ходить чем на твой сраный стадион, который ты построил впаривая просрочку пенсионерам))) 21:17 Я СЕЙЧАС РАДИ ИНТЕРЕСА ПОСМОТРЕЛ СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТОВ НА "КУБАНЬ" А ТАМ НЕ ДЕШЕВЛЕ!! ТОЛЬКО У КРАСНОДАРА ВКЛЮЧЕН И КУБОК И ЛИГА ЕВРОПЫ, А У КУБАНИ- УБИТЫЙ В ХЛАМ СТАДИОН И МОНСТРЫ ИГРЫ В ВИДЕ ТАМБОВА С ТЮМЕНЬЮ

21:30

masson

"стандарт" можно приобрести по цене от 2 200 до 9 000 тысяч рублей" Арутюнян! В ФНЛ на Кубань народу будет больше ходить чем на твой сраный стадион, который ты построил впаривая просрочку пенсионерам)))

21:17

Гизмо

Нормальный ценник, работающий человек без проблем себе абонемент купит.

21:06

pafalex

Никто не купит, в Краснодаре у людей отродясь таких денег не было... Лучше бы подешевле продавал и все бы раскупали...

20:58

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Материалы других СМИ