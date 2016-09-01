"Краснодар" запустил продажу абонементов на новый стадион

"Краснодар" на своем сайте объявил о начале продажи абонементов на новый стадион клуба. Сообщается, что первый матч на новой арене команда Олега Кононова проведет против "Шальке" в рамках встречи группового турнира Лиги Европы. Этот поединок состоится 20 октября.

Ранее сообщалось, что первым матчем на новом стадионе "Краснодара" будет товарищеская встреча между сборными России и Коста-Рики, которая запланирована на 9 октября.

"Стоимость VIP-абонемента составляет от 22 500 до 39 000 рублей. Абонементы категории "стандарт" можно приобрести по цене от 2 200 до 9 000 тысяч рублей", – говорится в сообщении на сайте клуба.