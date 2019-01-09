"Краснодар" вылетает на сборы в Испанию. Фото

"Краснодар" опубликовал в Твиттере фотографии с вылета на первый тренировочный сбор в Испании. Российская команда под руководством главного тренера Мурада Мусаева пробудет в Эстепоне до 22 января, где проведет шесть контрольных матчей.
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Отпуск пролетел быстро, но ребята с отличным настроением собрались сегодня в аэропорту Краснодара! 😉– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 9 января 2019 г.
Прямо сейчас вылетаем в Испанию! Работать! 💪🏻👊🏻 pic.twitter.com/kshw5em8XQ
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