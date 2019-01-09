"Краснодар" вылетает на сборы в Испанию. Фото

"Краснодар" опубликовал в Твиттере фотографии с вылета на первый тренировочный сбор в Испании. Российская команда под руководством главного тренера Мурада Мусаева пробудет в Эстепоне до 22 января, где проведет шесть контрольных матчей.

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