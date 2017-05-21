"Краснодар" сыграет в Лиге Европы

В матче 30-го тура чемпионата России "Томь" на своем поле уступила "Краснодару" - 1:5. В составе быков забитыми голами отличились Виктор Классон, Федор Смолов, Маурисио Перейра и Налду. Отметим, что нападающий краснодарцев оформил дубль и стал лучшим бомбардиром премьер-лиги. На счету форварда 16 забитых мячей и 4 голевые передачи.

"Краснодар" финишировал на четвертом месте, что позволит им в следующем сезоне принять участие в розыгрыше Лиги Европы. Они стартую с третьего отборочного раунда. "Томь" заняла последнее место и покинет премьер-лигу.

Чемпионат России

Премьер-лига

30-й тур

"Томь" - "Краснодар" - 1:5 (0:3)

Голы: Классон, 17 - угловой (0:1). Смолов, 26 - угловой (0:2). Перейра, 33 - штрафной (0:3). Соболев, 49 - с пенальти (1:3). Налду, 72 - угловой (1:4). Смолов, 79 (1:5).

"Томь": Мелихов, Салахутдинов, Пульич, Карымов, Букачев, Митерев, Гвинейский, Большунов, Науменко (Зорин, 86), Сасин, Соболев.

"Краснодар": Синицын, Калешин (Жоаузинью, 46), Налду, Гранквист, Рамирес, Классон, Газинский (Жигулев, 73), Шишкин, Перейра (Подберезкин, 80), Вандерсон, Смолов.

Предупреждения: Гвинейский, 32. Салахутдинов, 41. Сасин, 51. Науменко, 69.

Судьи: Турбин. Мосякин (все Москва), Глот (Ярославль).

21 мая. Томск. Стадион "Труд".

Трансляция матча "Томь" - "Краснодар"