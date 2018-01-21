"Краснодар" предложил выбрать лучшего вратаря в истории клуба

"Краснодар"​ начал составлять символическую сборную за 10 лет существования клуба. Команда будет составлена через голосование на официальном сайте "быков". Первым выберут вратаря. Предлагается выбрать одного из шести голкиперов (Евгений Городов, Андрей Дикань, Дмитрий Климов, Станислав Крицюк, Денис Пчелинцев, Андрей Синицын), оставивших наибольший след в истории "Краснодара". Голосование продлится до 17.00 23 января.

Лучший голкипер в истории клуба, кто он? Решать тебе!



На официальном сайте "горожан" стартовало историческое голосование, по результатам которого вы определите сборную @FCKrasnodar десятилетия. Начинаем с вратаря 👇https://t.co/B7rElNt7sl – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 21 января 2018 г.