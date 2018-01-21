10:58 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" предложил выбрать лучшего вратаря в истории клуба


"Краснодар"​ начал составлять символическую сборную за 10 лет существования клуба. Команда будет составлена через голосование на официальном сайте "быков". Первым выберут вратаря. Предлагается выбрать одного из шести голкиперов (Евгений Городов, Андрей Дикань, Дмитрий Климов, Станислав Крицюк, Денис Пчелинцев, Андрей Синицын), оставивших наибольший след в истории "Краснодара". Голосование продлится до 17.00 23 января.

 

Дополнительная информация

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=130715

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