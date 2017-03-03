"Краснодар" перед матчем со "Спартаком" напомнил правила поведения на стадионе

"Краснодар" перед матчем 18-го тура чемпионата России против "Спартака" на официальном сайте опубликовал информацию и рекомендации для посетителей гостевого фанатского сектора. Болельщики красно-белых смогут бесплатно посетить встречу. Игра состоится в воскресенье и начнется в 16.30 по московскому времени.

Сообщение пресс-службы краснодарского клуба выглядит следующим образом:

Просим вас соблюдать установленные правила поведения для зрителей и обратить внимание на следующие требования и рекомендации:



- проход на фанатский сектор гостей оснащен сканерами контроля;



- во избежание давки и чтобы успеть к началу встречи, проходите на гостевую трибуну заблаговременно (входы 1 и 2 открыты с 14:30);



- лица в состоянии алкогольного опьянения на стадион допущены не будут, несмотря на наличие билета;



- на стадион запрещено приносить семечки и другие продукты питания, алкоголь и дудки, за исключением заявленных средств поддержки;



- запрещено проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые вещества и пиротехнические изделия; запрещено проносить громоздкие предметы и баннеры оскорбительного, в том числе экстремистского содержания;



- запрещенные предметы просим оставить в камерах хранения, расположенных неподалеку от входов 1 и 2.



Футбольный клуб "Краснодар" благодарит фанатов "Спартака", присутствовавших на предыдущих встречах команд, за благоразумное поведение и сдержанность. Призываем вас и в дальнейшем соблюдать правила приличия, беречь окружающих и труд сотрудников стадиона.