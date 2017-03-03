14:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" перед матчем со "Спартаком" напомнил правила поведения на стадионе

0
0
0
0

"Краснодар" перед матчем 18-го тура чемпионата России против "Спартака" на официальном сайте опубликовал информацию и рекомендации для посетителей гостевого фанатского сектора. Болельщики красно-белых смогут бесплатно посетить встречу. Игра состоится в воскресенье и начнется в 16.30 по московскому времени.

Сообщение пресс-службы краснодарского клуба выглядит следующим образом:

Просим вас соблюдать установленные правила поведения для зрителей и обратить внимание на следующие требования и рекомендации:

- проход на фанатский сектор гостей оснащен сканерами контроля;

- во избежание давки и чтобы успеть к началу встречи, проходите на гостевую трибуну заблаговременно (входы 1 и 2 открыты с 14:30);

- лица в состоянии алкогольного опьянения на стадион допущены не будут, несмотря на наличие билета;

- на стадион запрещено приносить семечки и другие продукты питания, алкоголь и дудки, за исключением заявленных средств поддержки;

- запрещено проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые вещества и пиротехнические изделия; запрещено проносить громоздкие предметы и баннеры оскорбительного, в том числе экстремистского содержания;

- запрещенные предметы просим оставить в камерах хранения, расположенных неподалеку от входов 1 и 2.

Футбольный клуб "Краснодар" благодарит фанатов  "Спартака", присутствовавших на предыдущих встречах команд, за благоразумное поведение и сдержанность. Призываем вас и в дальнейшем соблюдать правила приличия, беречь окружающих и труд сотрудников стадиона.

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/fan/news/object/?object_id=128235

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ