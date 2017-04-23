Конюхов остался в воротах "Крыльев" на матч с "Рубином"

Стал известен состав "Крыльев Советов" на матч 24-го тура чемпионата России против "Рубина". С первых минут место в воротах займет Евгений Конюхов. В текущем сезоне премьер-лиги он провел первый матч в прошлом туре против "Анжи" (3:1), заменив травмированного Георгия Лорию. Таким образом, игра с казанцами станет для него второй подряд.

Полностью заявка "Крыльев" выглядит следующим образом: Конюхов - Ятченко, Зотов, Божин, Надсон, Бато - Зуев, Мияйлович, Брюно - Паскуато, Корниленко; запасные - Лория, Шильников, Башкиров, Таранов, Садик, Глеб, Громов, Зинков, Цвейба, Кудряшов, Ткачев, Визнович.

Игра "Крылья Советов" - "Рубин" состоится сегодня, 23 апреля, начало - в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.