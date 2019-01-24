Константин Савичев: "Аленичев и Титов лично хотели видеть меня в "Енисее"

Полузащитник Констатин Савичев отметил, что подписал контракт с "Енисеем" из-за личной заинтересованности тренеров команды Дмитрия Аленичева и Егора Титова. Ранее 24-летний хавбек выступал за "Анжи", а первый зимний сбор провел с "Арсеналом".

- В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить "Арсенал" и все его руководство за оказанное доверие проявить себя на сборе, - заявил Савичев. - Мне все очень понравилось, начиная от тренировочного процесса и заканчивая работой массажиста. Все было на высшем уровне. Я не говорю "Арсеналу" прощай, я говорю - до свидания.

В "Енисее" меня лично хотели видеть Дмитрий Анатольевич Аленичев и Егор Ильич Титов – тренеры очень высокого уровня, с которыми мне посчастливилось поработать в московском "Спартаке". С их требованиями я хорошо знаком и приложу все усилия, чтобы оправдать их доверие и помочь команде сохранить прописку в премьер лиге. (Виталий Айрапетов)