Константин Сарсания: "4 миллиона подъемных за Миранчука? Упрекнуть агентов не в чем"

Известный эксперт в трансферных делах, экс-спортивный директор "Динамо" и "Зенита" Константин Сарсания прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что агенты полузащитника полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука просят у клуба при продлении контракта 4 миллиона евро.

– Вы верите в такие цифры?

– У Миранчука, насколько я понимаю, скоро заканчивается контракт. В принципе, ситуация понятна. Агенты хотят получить определенную сумму, так как их клиент может стать свободным агентом. В данном случае, уже все зависит от "Локомотива" – насколько клуб оценивает футболиста. Захочет ли "Локо" платить за Миранчука 4 миллиона.

– Не слишком ли большая сумма?

– Сложно сказать. Нужно учитывать лимит, российский паспорт. Парню 21 год. Перспективный футболист, который вызывается в сборную. 4 миллиона подъемных? Наверное, можно рассчитывать на такую сумму. Но мяч на половине поля "Локомотива". Здесь еще многое завит от того, интересен ли Миранчук другим клубам.

– То есть, агентов Миранчука не в чем упрекнуть?

– Нет. Это их работа. Их действия логичны, понятны (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Агент Миранчука: "Мы просим за Алексея 4 миллиона подъемных? Просят милостыню и пощады, это не про нас"