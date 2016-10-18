15:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Агент Миранчука: "Мы просим за Алексея 4 миллиона подъемных? Просят милостыню и пощады, это не про нас"

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Сегодня появилась информация, что полузащитник Алексей Миранчук ведет переговоры о продлении контракта с "Локомотивом". При этом, сообщается, что агенты футболиста просят у руководства около 4 миллионов евро подъемных. "СЭ" связался с представителем хавбека железнодорожников Вадимом Шпиневым.

– Все эти слухи мы комментировать не собираемся, – подчеркнул Шпинев. – Это выеденного яйца не стоит. У парня действующий контракт с "Локо". Ведем работу по его продлению. Алексей сосредоточен на том, чтобы помочь своей команде улучшить результаты. Больше сейчас, по сути, говорить не о чем.

– То есть вы не просите у "Локомотива" 4 миллиона подъемных?

– Просят милостыню и пощады. А у нас идет обсуждение дальнейшего сотрудничества. Мы ничего и никогда не просим. Это не про нас.

– Когда контракт может быть продлен?

– Это зависит не только от нас. Но и от клуба. Не знаю, почему появляется информация про 4 миллиона подъемных. Видимо, кому-то это нужно. Но эту информацию запустили не мы.

– Ранее появлялась информация о серьезном интересе к Алексею со стороны "Зенита", "Краснодара", "Спартака". Сейчас есть предложения?

– Могу заявить, что мы не с кем из других клубов переговоров не ведем. Алексей хочет помочь "Локомотиву". Хотя игрок он, безусловно, интересный и востребованный.

– Как дела у его брата Антона? Когда он вернется в "Локомотив" из аренды в "Левадии"?

– У него все хорошо. По условиям аренды, в ноябре он должен вернуться в "Локомотив". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Lars Berger

Какую же ерунду мы тут обсуждаем...((

16:58

lordblack

Korvin пол сборной это кто? Самедов, Шишкин, Тарасов, Григорьев, Миранчук? Вроде все в Спартаке воспитывались. Ты наверное про Гильерме, Чорлуку, Пьяновича, Денисова говорил?

16:53

Ботаникум

mikeV + + + Да уж, чтобы "миранчуки", или их "АГЕНТЫ", в ЕРии что-то ПРОСИЛИ??? Только ТРЕБОВАТЬ и совсем чуть-чуть шантажировать!!!

16:28

pravda1979

Ох, как бы во всей этой финансовой круговерти не потерять талантливого футболиста. Сколько уж их было...

16:14

Korvin

А Вшё Федун открыл... И построил... Я бы тебе сказал, где до этого занимались Ваши таланты...

16:06

Korvin

lordblack, ты с головой дружишь? Локомотивовская академия открылась на 10 лет раньше, щас почти пол сборной через неё прошли...

16:04

lordblack

Еще Чертанова есть и ак. Коноплева, а дальше пусто пусто.

15:57

foreverCSKAforever

Значит попросят их у Зенита.

15:56

lordblack

Korvin в принципе - да.

15:56

lordblack

Плеймейкер паспортист очень нужен Спартаку. Джаник и Попов все-таки леги, а Попов и не тянет. Воспитанника нужно возвращать.

15:55

Korvin

lordblack, да у Вас Всё закалялись... В стране одна футбольная школа...

15:55

Korvin

Один уже за титулами пошёл... Теперь больше говорит о футбое чем играет... Но Звёзда, не спорю... Так сидеть на ёлке...

15:54

lordblack

Вместо Попова Леху можно взять. Он же у нас вроде закалялся и воспитывался.

15:54

mikeV

Они не просят, а требуют?

15:51

Коновалов

Лёха, приходи в СПАРТАК МОСКВА и будешь звездой ! 100 пудово !

15:50

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Материалы других СМИ