Агент Миранчука: "Мы просим за Алексея 4 миллиона подъемных? Просят милостыню и пощады, это не про нас"

Сегодня появилась информация, что полузащитник Алексей Миранчук ведет переговоры о продлении контракта с "Локомотивом". При этом, сообщается, что агенты футболиста просят у руководства около 4 миллионов евро подъемных. "СЭ" связался с представителем хавбека железнодорожников Вадимом Шпиневым.

– Все эти слухи мы комментировать не собираемся, – подчеркнул Шпинев. – Это выеденного яйца не стоит. У парня действующий контракт с "Локо". Ведем работу по его продлению. Алексей сосредоточен на том, чтобы помочь своей команде улучшить результаты. Больше сейчас, по сути, говорить не о чем.

– То есть вы не просите у "Локомотива" 4 миллиона подъемных?

– Просят милостыню и пощады. А у нас идет обсуждение дальнейшего сотрудничества. Мы ничего и никогда не просим. Это не про нас.

– Когда контракт может быть продлен?

– Это зависит не только от нас. Но и от клуба. Не знаю, почему появляется информация про 4 миллиона подъемных. Видимо, кому-то это нужно. Но эту информацию запустили не мы.

– Ранее появлялась информация о серьезном интересе к Алексею со стороны "Зенита", "Краснодара", "Спартака". Сейчас есть предложения?

– Могу заявить, что мы не с кем из других клубов переговоров не ведем. Алексей хочет помочь "Локомотиву". Хотя игрок он, безусловно, интересный и востребованный.

– Как дела у его брата Антона? Когда он вернется в "Локомотив" из аренды в "Левадии"?

– У него все хорошо. По условиям аренды, в ноябре он должен вернуться в "Локомотив". (Виталий АЙРАПЕТОВ)