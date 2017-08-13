Кононов отказался отвечать на вопросы после матча с "Зенитом"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов не стал отвечать на вопросы после матча 6-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:4). Специалист ограничился лишь коротким комментарием, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
– Сложно играть в меньшинстве против "Зенита", – сказал Кононов. – Сложность была в том, что у нас было мало времени на восстановление после матча с "Краснодаром". Было трудно играть в таком темпе, в каком начали, всю игру. Кадровые проблемы и то, что мы не восстановились – вот, что повлияло на нас. Поздравляю "Зенит" с победой.
После этого Кононов встал и ушел.
zenitoman
Это ещё Терек в Еврокубках не учавствует!
23:08
Вопреки
Кононов знает, что говорить правду после матчей в Москве и Питере себе дороже... Вся Страна все видела и претензий к тренеру нет. Интересно, Президент России Путин В.В. смотрит футбол "Зенита" ? Я понимаю, что команда из его родного города, но не пора ли заставить господина МУТКО, руководствоваться кодексом чести, обязать работать арбитров на матчах с участием питерской команды с региональными ЧЕСТНО, чтобы в футболе нашей Страны главенствовала спортивная составляющая, а не кабинетные решения или корпоративные договоренности ??? Или нужно как-то оправдывать не оправдываемые траты Газпрома на игроков, тренеров, стадионы и т.д.??? Вы посмотрите как убивают маленькие команды в Петербурге: 1. На глазах у Мутко и Миллера унижают "Ростов", в проигрываемом "Зенитом" матче, перевернув игру с 0-2 на 3-2, удалениями и пенальти - после матча НИКТО из "экспертов и ЧЛЕНОВ РФС и РФПЛ даже не обмолвился о "странном" арбитраже" господина со свистком, приняв этот беспредел, как должное. 2. Скандальное судейство в матче "Зенита" с "Уралом" вылилось лишь в не громкое заявление, что арбитр был низкой квалификации. 3. В матче с "Рубином" арбитр дарит питерским победу, остановив голевую атаку Азмуна, надуманным офсайдом. 4. Ну и сегодня.... двойные стандарты арбитра Федотова, трактующего одинаковые нарушения по разному в отношении игроков разных команд, вывели из равновесия команду "Ахмат"... - Не наказывая Кришито, с готовностью показывал карточки его сопернику, что в итоге и привело к удалению капитана грозненцев. И что нам вновь верить в оправдания МУТКО и Будогосского об отсутствие предвзятости арбитров и наличия их низкой квалификации после того, как Федотов "НЕ ЗАМЕТИЛ" игру руками вратаря "Зенита" Лунева в двух метрах от штрафной, за которую он должен был удален с поля ??? Господин МУТКО уже сам себе противоречит, защищая адм. ресурсные клубы, то обвиняя арбитров (правда после поражений столичных клубов в регионах) в наличии у них "рюкзаков обязательств", то призывая нас спокойно реагировать на ошибки арбитров в матчах, в которых "Зенит". Спартак", ЦСКА и Локомотив побеждали !!! Стыдно за российский футбол и за Россию... тем более перед ЧМ-18 года.. Не пора ли уже и власть применить или и в Кремле и Правительстве тоже считают, что так и должно быть ??? За Державу обидно, ей богу !
22:56
Новоуепинни
Некогда было на вопросы отвечать, пошел премию GQ получать. Новую учредили - для стильных физруков ))
22:31
AlexCS4
А что говорить? Судья - профи. -2 красные у Зенита, +1 у Терека. А главное, всё - вовремя делал. Респект, это профессионализм.
22:28
pushgun
А что тут скажешь. Если ли бы арбитр не ошибся и поставил пеналь на 11 минуте то было бы 5:0.
22:27
Александр Ккк
Ах, бедненькие, не восстановились они... А Зенит, значит, восстановился? А предыдущие два поражения? Тоже не восстановились? Бред! На до всё-таки уметь говорить то, что есть на самом деле.
22:25