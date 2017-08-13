Кононов отказался отвечать на вопросы после матча с "Зенитом"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов не стал отвечать на вопросы после матча 6-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:4). Специалист ограничился лишь коротким комментарием, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Сложно играть в меньшинстве против "Зенита", – сказал Кононов. – Сложность была в том, что у нас было мало времени на восстановление после матча с "Краснодаром". Было трудно играть в таком темпе, в каком начали, всю игру. Кадровые проблемы и то, что мы не восстановились – вот, что повлияло на нас. Поздравляю "Зенит" с победой.

После этого Кононов встал и ушел.

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"