22:15 13 августа | Футбол — РФПЛ

Кононов отказался отвечать на вопросы после матча с "Зенитом"

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Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов не стал отвечать на вопросы после матча 6-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:4). Специалист ограничился лишь коротким комментарием, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Сложно играть в меньшинстве против "Зенита", – сказал Кононов. – Сложность была в том, что у нас было мало времени на восстановление после матча с "Краснодаром". Было трудно играть в таком темпе, в каком начали, всю игру. Кадровые проблемы и то, что мы не восстановились – вот, что повлияло на нас. Поздравляю "Зенит" с победой.

После этого Кононов встал и ушел.

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Bibigon2000

Вопреки. ....а Державу обидно, ей богу !============сходи удавись. здесь футбол обсуждают,а нет твой воспаленный бред

00:45 14 августа

ДА!!

некий Вопреки хватит стелить одну и ту же скатерть под новостью о Зените... судья ошибался в обе стороны и хватит

23:50 13 августа

Вопреки

АКВI... Сопли утрите, молодой человек.. Я эти фамилии не треплю, а обращаюсь с просьбой о наведении порядка в нашем футболе. Кому нужен буду, найдут... только таких желающих, позадавать вопросы о наших футбольных руководителях, главе государства, думаю полстраны будет. Это в столицах все довольны арбитражом свистунов, а в других регионах смотреть на наш футбол уже не хотят, поскольку чемпионы и призеры давно известны. Учите историю и читайте Сухомлинского...

23:30 13 августа

AKBI

"Вопреки", напиши Трампу, а лучше Папе Римскому! Если уж треплешь великие фамилии, свою назови. Трус..

23:17 13 августа

zenitoman

Это ещё Терек в Еврокубках не учавствует!

23:08 13 августа

Новоуепинни

Некогда было на вопросы отвечать, пошел премию GQ получать. Новую учредили - для стильных физруков ))

22:31 13 августа

AlexCS4

А что говорить? Судья - профи. -2 красные у Зенита, +1 у Терека. А главное, всё - вовремя делал. Респект, это профессионализм.

22:28 13 августа

pushgun

А что тут скажешь. Если ли бы арбитр не ошибся и поставил пеналь на 11 минуте то было бы 5:0.

22:27 13 августа

Александр Ккк

Ах, бедненькие, не восстановились они... А Зенит, значит, восстановился? А предыдущие два поражения? Тоже не восстановились? Бред! На до всё-таки уметь говорить то, что есть на самом деле.

22:25 13 августа