Кононов отказался отвечать на вопросы после матча с "Зенитом"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов не стал отвечать на вопросы после матча 6-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:4). Специалист ограничился лишь коротким комментарием, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
– Сложно играть в меньшинстве против "Зенита", – сказал Кононов. – Сложность была в том, что у нас было мало времени на восстановление после матча с "Краснодаром". Было трудно играть в таком темпе, в каком начали, всю игру. Кадровые проблемы и то, что мы не восстановились – вот, что повлияло на нас. Поздравляю "Зенит" с победой.
После этого Кононов встал и ушел.
Bibigon2000
Вопреки. ....а Державу обидно, ей богу !============сходи удавись. здесь футбол обсуждают,а нет твой воспаленный бред
00:45 14 августа
ДА!!
некий Вопреки хватит стелить одну и ту же скатерть под новостью о Зените... судья ошибался в обе стороны и хватит
23:50 13 августа
Вопреки
АКВI... Сопли утрите, молодой человек.. Я эти фамилии не треплю, а обращаюсь с просьбой о наведении порядка в нашем футболе. Кому нужен буду, найдут... только таких желающих, позадавать вопросы о наших футбольных руководителях, главе государства, думаю полстраны будет. Это в столицах все довольны арбитражом свистунов, а в других регионах смотреть на наш футбол уже не хотят, поскольку чемпионы и призеры давно известны. Учите историю и читайте Сухомлинского...
23:30 13 августа
AKBI
"Вопреки", напиши Трампу, а лучше Папе Римскому! Если уж треплешь великие фамилии, свою назови. Трус..
23:17 13 августа
zenitoman
Это ещё Терек в Еврокубках не учавствует!
23:08 13 августа
Новоуепинни
Некогда было на вопросы отвечать, пошел премию GQ получать. Новую учредили - для стильных физруков ))
22:31 13 августа
AlexCS4
А что говорить? Судья - профи. -2 красные у Зенита, +1 у Терека. А главное, всё - вовремя делал. Респект, это профессионализм.
22:28 13 августа
pushgun
А что тут скажешь. Если ли бы арбитр не ошибся и поставил пеналь на 11 минуте то было бы 5:0.
22:27 13 августа
Александр Ккк
Ах, бедненькие, не восстановились они... А Зенит, значит, восстановился? А предыдущие два поражения? Тоже не восстановились? Бред! На до всё-таки уметь говорить то, что есть на самом деле.
22:25 13 августа