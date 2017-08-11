Конкурс прогнозистов РФПЛ. Первая победа журналистов

В 5-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили экс-полузащитник сборной России Александр МОСТОВОЙ и корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

Первая победа журналистов, и сразу сверхуверенная! Папенков угадал точный счет матча "Тосно" – ЦСКА (1:2), три разности и один исход. Мостовой предсказал лишь точный счет матча "Спартак" – "Арсенал" (2:0).

По итогам 4-го тура победу одержал специалист со счетом 4:2. Валерий КЕЧИНОВ угадал точный счет матча "Локомотив" – "СКА-Хабаровск" (1:0) и один исход. Андрей КУЗИЧЕВ предсказал два исхода.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.