Конкурс прогнозистов РФПЛ. Первая победа журналистов

В 5-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили экс-полузащитник сборной России Александр МОСТОВОЙ и корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
Первая победа журналистов, и сразу сверхуверенная! Папенков угадал точный счет матча "Тосно" – ЦСКА (1:2), три разности и один исход. Мостовой предсказал лишь точный счет матча "Спартак" – "Арсенал" (2:0).
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5-й тур
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Специалист
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Журналист "СЭ"
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Результаты
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Мостовой
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Папенков
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1:1 – 0 очков
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1:0 – 1 очко
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2:1 – 0 очков
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1:0 – 0 очков
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0:2 – 0 очков
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1:2 – 0 очков
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2:0 – 3 очка
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3:1 – 2 очка
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1:1 – 0 очков
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1:2 – 3 очка
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1:1 – 0 очков
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3:2 – 2 очка
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2:1 – 0 очков
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0:0 – 2 очка
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1:1 – 0 очков
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2:1 – 0 очков
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Итого
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3 очка
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10 очков
По итогам 4-го тура победу одержал специалист со счетом 4:2. Валерий КЕЧИНОВ угадал точный счет матча "Локомотив" – "СКА-Хабаровск" (1:0) и один исход. Андрей КУЗИЧЕВ предсказал два исхода.
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.