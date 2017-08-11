21:00 | Футбол — РФПЛ

Конкурс прогнозистов РФПЛ. Первая победа журналистов


В 5-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили экс-полузащитник сборной России Александр МОСТОВОЙ и корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

Первая победа журналистов, и сразу сверхуверенная! Папенков угадал точный счет матча "Тосно" – ЦСКА (1:2), три разности и один исход. Мостовой предсказал лишь точный счет матча "Спартак" – "Арсенал" (2:0).

5-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Мостовой

Папенков

СКА-ХАБАРОВСК – АНЖИ – 2:0

1:1 – 0 очков

1:0 – 1 очко

АМКАР – УФА – 0:0

2:1 – 0 очков

1:0 – 0 очков

УРАЛ – ЗЕНИТ – 1:1

0:2 – 0 очков

1:2 – 0 очков

СПАРТАК – АРСЕНАЛ – 2:0

2:0 – 3 очка

3:1 – 2 очка

ТОСНО – ЦСКА – 1:2

1:1 – 0 очков

1:2 – 3 очка

РОСТОВ – ДИНАМО – 1:0

1:1 – 0 очков

3:2 – 2 очка

РУБИН – ЛОКОМОТИВ – 1:1

2:1 – 0 очков

0:0 – 2 очка

АХМАТ – КРАСНОДАР – 2:3

1:1 – 0 очков

2:1 – 0 очков

Итого

3 очка

10 очков

По итогам 4-го тура победу одержал специалист со счетом 4:2. Валерий КЕЧИНОВ угадал точный счет матча "Локомотив" – "СКА-Хабаровск" (1:0) и один исход. Андрей КУЗИЧЕВ предсказал два исхода.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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