Кокорин второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в "Зените"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин признан болельщиками клуба лучшим игроком команды по итогам августа, информирует официальный сайт питерцев. 26-летний форвард принял участие в восьми матчах, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Второе место по итогам голосования занял вратарь Андрей Лунев, третье – полузащитник Леандро Паредес.



Отметим, что Кокорин получил эту награду второй раз подряд.