Уличная атлетика при поддержке Datsun
14:08 | Футбол — РФПЛ

Кокорин второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в "Зените"

1

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин признан болельщиками клуба лучшим игроком команды по итогам августа, информирует официальный сайт питерцев. 26-летний форвард принял участие в восьми матчах, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Второе место по итогам голосования занял вратарь Андрей Лунев, третье – полузащитник Леандро Паредес.

Отметим, что Кокорин получил эту награду второй раз подряд.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-09-01-aleksandr-kokorin-priznan-g-drive-luchshim-igrokom-avgusta.htm

1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Platinum1991

Однозначно, нападающий Александр Кокорин, на данный момент, является лучшим нападающим в нашем чемпионате. Дай Бог, чтобы Кокорин и дальше так играл и ЗАБИВАЛ! Желаем Александру БОЛЬШИХ футбольных успехов в Зените! А впереди игры в Лиге Европы! Вот где Александру есть возможность себя ПРОЯВИТЬ и показать силу Зенита! А игрокам Зенита есть над чем работать и помогать Александру, своими ТОЧНЫМИ передачами, выходить на ударную позицию и ЗАБИВАТЬ! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ! Вперёд Александр! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Будем всегда РАДЫ вашим футбольным успехам!!!

14:34