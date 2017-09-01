Кокорин второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в "Зените"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин признан болельщиками клуба лучшим игроком команды по итогам августа, информирует официальный сайт питерцев. 26-летний форвард принял участие в восьми матчах, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.
Второе место по итогам голосования занял вратарь Андрей Лунев, третье – полузащитник Леандро Паредес.
Отметим, что Кокорин получил эту награду второй раз подряд.
Александр Кокорин – "G-Drive. Лучший игрок августа"! 🔝https://t.co/6cIOAPj6rb– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 1 сентября 2017 г.
Все голы нападающего в августе: https://t.co/WMDFQ38zJF pic.twitter.com/qLLWtWx7O2
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-09-01-aleksandr-kokorin-priznan-g-drive-luchshim-igrokom-avgusta.htm
Platinum1991
Однозначно, нападающий Александр Кокорин, на данный момент, является лучшим нападающим в нашем чемпионате. Дай Бог, чтобы Кокорин и дальше так играл и ЗАБИВАЛ! Желаем Александру БОЛЬШИХ футбольных успехов в Зените! А впереди игры в Лиге Европы! Вот где Александру есть возможность себя ПРОЯВИТЬ и показать силу Зенита! А игрокам Зенита есть над чем работать и помогать Александру, своими ТОЧНЫМИ передачами, выходить на ударную позицию и ЗАБИВАТЬ! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ! Вперёд Александр! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Будем всегда РАДЫ вашим футбольным успехам!!!
14:34