Кокорин снова показал "пятерку"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на своей странице в Инстаграме опубликовал фото, на котором он запечатлен в ледяной ванне, с поднятой вверх рукой, которая находится в варежке.
При этом он снова дорисовал смайл ладони, показывающей "пятерку", напомнив о количестве голов, забитых "Спартаку" (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России.
После игры, проходившей вчера на стадионе "Санкт-Петербург", форвард опубликовал фото из раздевалки, на котором игроки сине-бело-голубых демонстрировали этот же знак.
maksimka_gans
Кокорин показал пять, кокорин пошел в туалет, кокорин ужинает и т.д.... вот это новости сэ
13:29
Пиитерец
Патриот Сибири___Все, задача на сезон выполнена. Теперь можно расслабиться, дальше питерские сами внесут его тело в сборную на ЧМ. Даже, если Кокорин больше не забьет ни одного гола. Потому что: как же так, это лучший нападающий чемпа теперь! А сразу после ЧМ можно по-быстрому оформить выгодную сделку с Амкаром: Кокорин бесплатно уезжает спасать Пермь от вылета, а Зенит разгружает ведомость - выгода по-питерски такая!==== Это хорошо, когда у человека есть альтернативный путь выхода фекальных масс - через поток сознания.
12:52
Патриот Сибири
Все, задача на сезон выполнена. Теперь можно расслабиться, дальше питерские сами внесут его тело в сборную на ЧМ. Даже, если Кокорин больше не забьет ни одного гола. Потому что: как же так, это лучший нападающий чемпа теперь! А сразу после ЧМ можно по-быстрому оформить выгодную сделку с Амкаром: Кокорин бесплатно уезжает спасать Пермь от вылета, а Зенит разгружает ведомость - выгода по-питерски такая!
12:34
wolfwolk
"Повелитель мух" в восторге. Похоже, достиг предела мечтаний.
12:24
Паласиос
И при чем тут Панов, Глушаков тогда? )
12:18