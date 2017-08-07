Кокорин снова показал "пятерку"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на своей странице в Инстаграме опубликовал фото, на котором он запечатлен в ледяной ванне, с поднятой вверх рукой, которая находится в варежке.

При этом он снова дорисовал смайл ладони, показывающей "пятерку", напомнив о количестве голов, забитых "Спартаку" (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

После игры, проходившей вчера на стадионе "Санкт-Петербург", форвард опубликовал фото из раздевалки, на котором игроки сине-бело-голубых демонстрировали этот же знак.

"Пятерка". Жест Кокорина после разгрома "Спартака"