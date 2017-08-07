12:11 | Футбол — РФПЛ

Кокорин снова показал "пятерку"

Александр Кокорин снова показал "пять". Фото Instagram.com
Александр Кокорин снова показал "пять". Фото Instagram.com
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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на своей странице в Инстаграме опубликовал фото, на котором он запечатлен в ледяной ванне, с поднятой вверх рукой, которая находится в варежке.

При этом он снова дорисовал смайл ладони, показывающей "пятерку", напомнив о количестве голов, забитых "Спартаку" (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

После игры, проходившей вчера на стадионе "Санкт-Петербург", форвард опубликовал фото из раздевалки, на котором игроки сине-бело-голубых демонстрировали этот же знак.

"Пятерка". Жест Кокорина после разгрома "Спартака"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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maksimka_gans

Кокорин показал пять, кокорин пошел в туалет, кокорин ужинает и т.д.... вот это новости сэ

13:29

Пиитерец

Патриот Сибири___Все, задача на сезон выполнена. Теперь можно расслабиться, дальше питерские сами внесут его тело в сборную на ЧМ. Даже, если Кокорин больше не забьет ни одного гола. Потому что: как же так, это лучший нападающий чемпа теперь! А сразу после ЧМ можно по-быстрому оформить выгодную сделку с Амкаром: Кокорин бесплатно уезжает спасать Пермь от вылета, а Зенит разгружает ведомость - выгода по-питерски такая!==== Это хорошо, когда у человека есть альтернативный путь выхода фекальных масс - через поток сознания.

12:52

Патриот Сибири

Все, задача на сезон выполнена. Теперь можно расслабиться, дальше питерские сами внесут его тело в сборную на ЧМ. Даже, если Кокорин больше не забьет ни одного гола. Потому что: как же так, это лучший нападающий чемпа теперь! А сразу после ЧМ можно по-быстрому оформить выгодную сделку с Амкаром: Кокорин бесплатно уезжает спасать Пермь от вылета, а Зенит разгружает ведомость - выгода по-питерски такая!

12:34

wolfwolk

"Повелитель мух" в восторге. Похоже, достиг предела мечтаний.

12:24

Паласиос

И при чем тут Панов, Глушаков тогда? )

12:18