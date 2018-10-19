19:35 | Футбол — РПЛ

Кокорин ответил на письмо в СИЗО. И пожелал "Локо" удачи в Лиге чемпионов. Фото

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Форвард "Зенита" Александр Кокорин ответил на письмо, которое пришло ему в СИЗО. Отправитель письма - Станислав Меринов.

- Станислав, привет. Спасибо за слова поддержки, - говорится в письме. - Завтра я должен попасть в тренажерный зал, потом расскажу, что там есть. "Локо" удачи в Лиге чемпионов.

Сегодня Александр и Кирилл Кокорины, как и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев обжаловали меру пресечения. Апелляции оказались безуспешными - все они останутся в СИЗО как минимум до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство".

"Зенит" предоставил характеристики Кокорина, мать подготовила 10 миллионов. Но это не помогло

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/kokorin-i-mamaev-poslednie-novosti-chto-sluchilos-sud-otklonil-apellyacii-kokorina-i-mamaeva-1469457/

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