Кокорин ответил на письмо в СИЗО. И пожелал "Локо" удачи в Лиге чемпионов. Фото

Форвард "Зенита" Александр Кокорин ответил на письмо, которое пришло ему в СИЗО. Отправитель письма - Станислав Меринов.

- Станислав, привет. Спасибо за слова поддержки, - говорится в письме. - Завтра я должен попасть в тренажерный зал, потом расскажу, что там есть. "Локо" удачи в Лиге чемпионов.

Кокорин молодец какой, реально отвечает людям на письма! pic.twitter.com/MbuDhjxaVF – Дмитрий Егоров (@edim_sport) 19 октября 2018 г.

Сегодня Александр и Кирилл Кокорины, как и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев обжаловали меру пресечения. Апелляции оказались безуспешными - все они останутся в СИЗО как минимум до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство".

"Зенит" предоставил характеристики Кокорина, мать подготовила 10 миллионов. Но это не помогло