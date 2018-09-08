Клаудио Маркизио: "В "Ювентусе" меня воспринимали как травмированного, хотя я был в порядке"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио признался, что хотел завершить карьеру в "Ювентусе", за который он выступал ранее. 32-летний итальянец присоединился к сине-бело-голубым 3 сентября на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт.

- "Ювентус" всегда был для меня семьей и дал мне возможность осуществить мечту, - приводит слова Маркизио Sky Sport Italia. - Конечно, я хотел завершить карьеру в Турине, но знаю, что мне повезло. Пришло время идти разными путями. Последние два года были непростыми, но это тот риск, который сопровождает футбольную работу. Единственное, в чем я был разочарован, - в "Ювентусе" меня воспринимали как травмированного, хотя я был здоров.

Маркизио ранее выступал за "Ювентус" с 2006 по 2018 годы. На счету хавбека 55 матчей и 5 голов за сборную Италии.

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