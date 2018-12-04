Клаудио Маркизио: "На стадионе "Санкт-Петербург" есть страсть. Она мотивирует игроков "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио заявил, что ему нравится атмосфера на стадионе "Санкт-Петербург". 32-летний итальянец добавил, что на этой арене присутствует страсть, которая мотивирует игроков.

- 40 тысяч на товарищеском матче? В Италии такое вряд ли возможно, - сказал Маркизио в интервью клубной пресс-службе. - На матчи, которые со спортивной точки зрения не очень важны, едва ли набирается половина стадиона. Аншлаги бывают только на топ-матчах.

Может, проблема в том, что у нас много старых стадионов. "Зенит" же играет на прекрасной новой арене. Пожалуй, это один из трех лучших стадионов, на которых я когда-либо играл. Когда даже на товарищеском матче ты слышишь такую поддержку, это здорово. Это то, ради чего мы и играем в футбол. Страсть должна быть и у игроков, и у болельщиков. На стадионе "Санкт-Петербург" она есть, и это очень нас мотивирует.

Маркизио провел 12 матчей за "Зенит" и забил два гола. Петербургский клуб занимает 1-е место в премьер-лиге, имея в активе 34 очка после 16 туров.

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