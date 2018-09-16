Клаудио Маркизио: "Мне нужно подготовиться к стилю РПЛ"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио остался доволен дебютом в петербургской команде. Итальянец вышел на замену на 71-й минуте матча чемпионата России с "Оренбургом" (2:1).

– Рад, что удалось впервые выйти на поле в официальном матче, и к тому же победить. Текущий период очень важен для нас, поскольку команда участвует в трех турнирах: на выходных мы играем в премьер-лиге, по четвергам – в Лиге Европы, а скоро нас ждет еще и Кубок России, – цитирует официальный сайт "Зенита" Маркизио. – Прямо сейчас нам нужно побеждать в каждом следующем матче. Вторая часть сезона начнется в марте, поэтому необходимо набрать как можно больше очков до зимнего перерыва.

– Поделитесь своими первыми впечатлениями от премьер-лиги.

– Этот турнир уступает по своему уровню ведущим европейским чемпионатам – серии А, примере, бундеслиге и английской премьер-лиге. Тем не менее, здесь много силового футбола, молодых футболистов. Игроки покрывают большие дистанции, бегают туда-сюда на протяжении матча. Так что мне нужно подготовить себя и свое тело к такому стилю игры.

– Вы ведь дополнительно занимаетесь вместе с клубными тренерами по физической подготовке?

– Да. Вы же знаете, что я пропустил три недели тренировок – во время паузы только ходил в зал и бегал. Сейчас мне необходимо тренироваться каждый день вместе с партнерами, чтобы наладить взаимопонимание. И работать дополнительно тоже.

– Вам когда-нибудь приходилось играть на искусственных полях?

– Таких полей нет в серии А, но во время предсезонной подготовки, когда мы были в США или Азии, приходилось играть на искусственном газоне. Другие ощущения, нежели от игры на натуральном, но в этом нет проблемы. Знаю, что сегодня последний матч в сезоне, который мы проводим на искусственном газоне.

– Что скажете о ближайших соперниках?

– Впереди нас ждет "Копегаген". Знаю эту команду, поскольку перед этим она играла против итальянской "Аталанты". Фундамент выступления на групповом этапе закладывается в первом матче, поэтому эта встреча очень важна для нас. После этого мы сыграем с "Локомотивом", действующим чемпионом страны. В общем, впереди еще много матчей, каждый из которых имеет большое значение.