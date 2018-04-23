ККК рассмотрит эпизод с участием Гранквиста и Витинью

Контрольно-квалификационная комиссия планирует рассматривать эпизод на 75-й минуте матча 27-го тура чемпионата России ЦСКА – "Краснодар" (2:1), в котором капитан гостей Андреас Гранквист грубо нарушил правила против нападающего хозяев Витинью.

– Мы планируем рассмотреть эпизод с участием Гранквиста и Витинью, – сказал руководитель контрольно-квалификационной комиссии по судейству Николай Левников. – В первую очередь это делается для того, чтобы дать оценку работе судейской бригады. Свое заключение мы не планируем отправлять в КДК РФС.

Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет может возбудить дело на основании письма ЦСКА с просьбой дать оценку эпизоду, но в КДК пока такое обращение не поступало. (Андрей СИЗЯКИН)

Гранквист чуть не снес голову Витинью. Почему Лапочкин его не удалил?!