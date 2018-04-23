11:25 | Футбол — РФПЛ

ККК рассмотрит эпизод с участием Гранквиста и Витинью

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Контрольно-квалификационная комиссия планирует рассматривать эпизод на 75-й минуте матча 27-го тура чемпионата России ЦСКА"Краснодар" (2:1), в котором капитан гостей Андреас Гранквист грубо нарушил правила против нападающего хозяев Витинью.

– Мы планируем рассмотреть эпизод с участием Гранквиста и Витинью, – сказал руководитель контрольно-квалификационной комиссии по судейству Николай Левников. – В первую очередь это делается для того, чтобы дать оценку работе судейской бригады. Свое заключение мы не планируем отправлять в КДК РФС.

Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет может возбудить дело на основании письма ЦСКА с просьбой дать оценку эпизоду, но в КДК пока такое обращение не поступало. (Андрей СИЗЯКИН)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Никто62

Гавним всем как обычно-это и есть Цска жи...ское

14:03

Slim Taller

Один матч дисквалификации будет справедливым решением.Нарушение очень грубое,но не умышленное.

13:33

Семь ветров

подлюки продолжают письма строчить))

12:49

Товарищ Бендер!

Ну кто бы сомневался,где гинер там сразу подлость

12:42

shpasic

нужно написать открытое письмо Арутюняну, чтобы он поступил благородно и не дал бы Гранквисту сыграть в оставшихся матчах сезона.

12:37

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