ККК рассмотрит эпизод с участием Гранквиста и Витинью

Контрольно-квалификационная комиссия планирует рассматривать эпизод на 75-й минуте матча 27-го тура чемпионата России ЦСКА – "Краснодар" (2:1), в котором капитан гостей Андреас Гранквист грубо нарушил правила против нападающего хозяев Витинью.
– Мы планируем рассмотреть эпизод с участием Гранквиста и Витинью, – сказал руководитель контрольно-квалификационной комиссии по судейству Николай Левников. – В первую очередь это делается для того, чтобы дать оценку работе судейской бригады. Свое заключение мы не планируем отправлять в КДК РФС.
Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет может возбудить дело на основании письма ЦСКА с просьбой дать оценку эпизоду, но в КДК пока такое обращение не поступало. (Андрей СИЗЯКИН)
Гранквист чуть не снес голову Витинью. Почему Лапочкин его не удалил?!
Никто62
Гавним всем как обычно-это и есть Цска жи...ское
14:03
Slim Taller
Один матч дисквалификации будет справедливым решением.Нарушение очень грубое,но не умышленное.
13:33
Семь ветров
подлюки продолжают письма строчить))
12:49
Товарищ Бендер!
Ну кто бы сомневался,где гинер там сразу подлость
12:42
shpasic
нужно написать открытое письмо Арутюняну, чтобы он поступил благородно и не дал бы Гранквисту сыграть в оставшихся матчах сезона.
12:37