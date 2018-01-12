Кирилл Панченко: "Все видят, что желание играть у меня большое. Уже хочу тренироваться с командой"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко отметил, что планирует начать второй сбор в общей группе. Он также добавил, что уже хочет тренироваться с командой.

– Все хорошо уже, я готовлюсь к первому сбору. На нем я буду все делать с ограничениями, но второй сбор планирую начать в общей группе, – сказал в интервью клубной пресс-службе Панченко. – Тренер по физической подготовке и весь наш персонал видят, что желание большое. Так что в тренировочных занятиях, в квадратах – я с командой. Хочу уже с командой тренироваться.

Напомним, что 28-летний игрок получил травму передней крестообразной связки колена 15 сентября в матче против "Арсенала" (0:1). Ранее сообщалось, что россиянин вернется на поле в марте.

Первый сбор бело-голубых пройдет в Белеке. Там "Динамо" проведет два контрольных матча – 18 января с румынским "Газ Метаном", а 23 числа с литовским "Стумбрасом". Завершится сбор 24 января.