Кирилл Набабкин: "В Лиге чемпионов ЦСКА будет биться до конца"

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин после победы над "Арсеналом" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата России отметил, что у команды присутствовало волнение перед игрой. Набабкин добавил, что в Лиге чемпионов армейцы будут биться до конца.
– Не было ли волнения в вашем первом матче в чемпионате в этом сезоне?
– Волнение, безусловно, присутствовало, потому что у команды была неудачная серия, да и сегодняшняя игра была тяжелой, в непростых погодных условиях.
– Какая атмосфера была в раздевалке ЦСКА по ходу этой не самой лучшей серии?
– Такие периоды без побед бывают у любой команды. И для нас это не первый опыт. В любом случае мы стараемся как можно быстрее победить и продолжить движение вперед.
– Довольно любопытная была замена, когда вы вышли на поле. По сути, вы вышли на фланг, где уже играл Щенников, вторым защитником. Надо было усилить бровку?
– Да, я вышел вместо Ионова, скорее, в полузащиту. Команде была нужна эта победа любыми средствами.
– У ЦСКА еще есть шансы попасть в следующий этап Лиги Чемпионов. Какие разговоры идут в команде?
– Мы бьемся и играем до конца. Несмотря на предыдущие игры, в каждом следующем матче мы будем биться и играть только на победу.
– Многие сейчас восхищаются Понтусом Вернблумом, который превратился в этакую классическую "десятку". Такое впечатление, что Слуцкий насыщает команду новым функционалом.
– Да, он немножко выдвинулся вперед, чтобы откликаться на передачи с флангов, ведь он неплохо играет головой.
– А у каких-то других футболистов задачи меняются, как-то иначе проходят тренировки?
– Нет, в принципе всё по-прежнему.
– Как команда встретила обескураживающую новость о Романе Еременко? Смирились с тем, что надолго остались без него?
– Могу сказать, что сегодня мы все прочитали эту новость. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)
old grumbler
rotor23 Надеюсь,Бавария поглумится над этим днищем!!! --- а твой клуб не такое же днище? А очки для России не нужны? ты же их возьмешь вместе с немецкой Баварией наверно....
23:33
зенит-супер-чемпион
в лиге нет тульского арсенала.
23:25
rotor23
После всех комментов ниже,когда мне говорят,что надо болеть в ЛЧ за Ростов,так как это росс.клуб,я посылаю.Надеюсь,Бавария поглумится над этим днищем!!!
23:25
В.Коваль
конец у них обычно наступает еще до начала жеребьёвки, и сразу после конца космос без конца!
23:13
serzheo
Обо что Вы там нарики биться будете? ))) Тюрьма Ваш дом.
23:10
foreverCSKAforever
Да тут вся ветка забита постоянными участниками ЛЧ, не протолкнуться. И каждый если не победитель, то призер, как минимум.
23:08
old grumbler
... а ЦСКА всегда бьется до конца только конец всегда быстро наступает...
22:55
пошливы
Вы можете только биться головами об стенку. А кокаин не наркотик - это порошок, белый.
22:47
SS-1525-Sergey
Так и нужно добавить ... дл конца... за четвёртое место, чтобы не подняться выше, а то мало ли что. Ведь Байер об очковых потерях с клубом наркоманом помнит!
22:43