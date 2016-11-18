22:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кирилл Набабкин: "В Лиге чемпионов ЦСКА будет биться до конца"

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Сегодня. Тула. "Арсенал" - ЦСКА - 0:1. 21-я минута. Победный удар Георгия Миланова со штрафного.Слуцкий удивляет и выигрывает. ЦСКА победил в Туле

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин после победы над "Арсеналом" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата России отметил, что у команды присутствовало волнение перед игрой. Набабкин добавил, что в Лиге чемпионов армейцы будут биться до конца.

– Не было ли волнения в вашем первом матче в чемпионате в этом сезоне?

– Волнение, безусловно, присутствовало, потому что у команды была неудачная серия, да и сегодняшняя игра была тяжелой, в непростых погодных условиях.

– Какая атмосфера была в раздевалке ЦСКА по ходу этой не самой лучшей серии?

– Такие периоды без побед бывают у любой команды. И для нас это не первый опыт. В любом случае мы стараемся как можно быстрее победить и продолжить движение вперед.

– Довольно любопытная была замена, когда вы вышли на поле. По сути, вы вышли на фланг, где уже играл Щенников, вторым защитником. Надо было усилить бровку?

– Да, я вышел вместо Ионова, скорее, в полузащиту. Команде была нужна эта победа любыми средствами.

– У ЦСКА еще есть шансы попасть в следующий этап Лиги Чемпионов. Какие разговоры идут в команде?

– Мы бьемся и играем до конца. Несмотря на предыдущие игры, в каждом следующем матче мы будем биться и играть только на победу.

– Многие сейчас восхищаются Понтусом Вернблумом, который превратился в этакую классическую "десятку". Такое впечатление, что Слуцкий насыщает команду новым функционалом.

– Да, он немножко выдвинулся вперед, чтобы откликаться на передачи с флангов, ведь он неплохо играет головой.

– А у каких-то других футболистов задачи меняются, как-то иначе проходят тренировки?

– Нет, в принципе всё по-прежнему.

– Как команда встретила обескураживающую новость о Романе Еременко? Смирились с тем, что надолго остались без него?

– Могу сказать, что сегодня мы все прочитали эту новость. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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old grumbler

rotor23 Надеюсь,Бавария поглумится над этим днищем!!! --- а твой клуб не такое же днище? А очки для России не нужны? ты же их возьмешь вместе с немецкой Баварией наверно....

23:33

зенит-супер-чемпион

в лиге нет тульского арсенала.

23:25

rotor23

После всех комментов ниже,когда мне говорят,что надо болеть в ЛЧ за Ростов,так как это росс.клуб,я посылаю.Надеюсь,Бавария поглумится над этим днищем!!!

23:25

В.Коваль

конец у них обычно наступает еще до начала жеребьёвки, и сразу после конца космос без конца!

23:13

serzheo

Обо что Вы там нарики биться будете? ))) Тюрьма Ваш дом.

23:10

foreverCSKAforever

Да тут вся ветка забита постоянными участниками ЛЧ, не протолкнуться. И каждый если не победитель, то призер, как минимум.

23:08

old grumbler

... а ЦСКА всегда бьется до конца только конец всегда быстро наступает...

22:55

пошливы

Вы можете только биться головами об стенку. А кокаин не наркотик - это порошок, белый.

22:47

SS-1525-Sergey

Так и нужно добавить ... дл конца... за четвёртое место, чтобы не подняться выше, а то мало ли что. Ведь Байер об очковых потерях с клубом наркоманом помнит!

22:43

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