Кирилл Набабкин: "В Лиге чемпионов ЦСКА будет биться до конца"

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин после победы над "Арсеналом" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата России отметил, что у команды присутствовало волнение перед игрой. Набабкин добавил, что в Лиге чемпионов армейцы будут биться до конца.

– Не было ли волнения в вашем первом матче в чемпионате в этом сезоне?

– Волнение, безусловно, присутствовало, потому что у команды была неудачная серия, да и сегодняшняя игра была тяжелой, в непростых погодных условиях.

– Какая атмосфера была в раздевалке ЦСКА по ходу этой не самой лучшей серии?

– Такие периоды без побед бывают у любой команды. И для нас это не первый опыт. В любом случае мы стараемся как можно быстрее победить и продолжить движение вперед.

– Довольно любопытная была замена, когда вы вышли на поле. По сути, вы вышли на фланг, где уже играл Щенников, вторым защитником. Надо было усилить бровку?

– Да, я вышел вместо Ионова, скорее, в полузащиту. Команде была нужна эта победа любыми средствами.

– У ЦСКА еще есть шансы попасть в следующий этап Лиги Чемпионов. Какие разговоры идут в команде?

– Мы бьемся и играем до конца. Несмотря на предыдущие игры, в каждом следующем матче мы будем биться и играть только на победу.

– Многие сейчас восхищаются Понтусом Вернблумом, который превратился в этакую классическую "десятку". Такое впечатление, что Слуцкий насыщает команду новым функционалом.

– Да, он немножко выдвинулся вперед, чтобы откликаться на передачи с флангов, ведь он неплохо играет головой.

– А у каких-то других футболистов задачи меняются, как-то иначе проходят тренировки?

– Нет, в принципе всё по-прежнему.

– Как команда встретила обескураживающую новость о Романе Еременко? Смирились с тем, что надолго остались без него?

– Могу сказать, что сегодня мы все прочитали эту новость. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)