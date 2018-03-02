Кевин Кураньи: "Смолов и Кокорин многому у меня научились. Я был им как старший брат"

Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи в интервью "Известиям" оценил перспективы сборной Германии на чемпионате мира, а также отметил, что не удивлен результативности российских нападающих Федора Смолова и Александра Кокорина.
– Думаю, они дойдут до финала. Посмотрим, может и снова выиграют Кубок мира.
– А что вы думаете о сборной России?
– У России хороший тренер, много отличных игроков, и если вам удастся правильно подготовиться к чемпионату, есть большие шансы выступить на высоком уровне.
– Удивляет ли вас нынешняя результативность Федора Смолова и Александра Кокорина? Когда вы играли вместе, они забивали гораздо реже...
– Я не удивлен. Когда четыре года назад меня спрашивали про Смолова и Кокорина, я отвечал, что это наиболее талантливые российские игроки и в будущем они станут лучшими форвардами своей страны. В итоге так и получилось. Это лучшие бомбардиры, и, думаю, они принесут много пользы сборной на ЧМ-2018.
– Может, тогда они не могли играть так, потому что центральным форвардом в "Динамо" были вы?
– Возможно, но они многому у меня научились (смеется). Я же был им как старший брат. Если серьезно – конечно, я немного им помогал. Но их карьера пошла вверх в первую очередь из-за того, что они очень талантливые футболисты и высококвалифицированные игроки.
Дополнительная информация
https://iz.ru/714616/sevastian-terletckii-anna-khalitova/kevin-kurani-smolovu-i-kokorinu-ia-byl-kak-starshii-brat
Arbitr
Кевина с Днём Рождения! 36 лет!!!
13:47
letmebetomorrow
это кевин их раздолбаями вырастил?
13:11
Пупс138
Ага, так вот кто их "шампанское ведрами..." научил. Стыдно, Кевин :)
09:15