КДК РФС направит запрос в "Краснодар" по поводу участия Газинского в тренировке

КДК РФС направит в "Краснодар" запрос по поводу участия полузащитника Юрия Газинского в тренировке команды. Футболист получил перелом носа в матче 15-го тура чемпионата России с "Зенитом" 27 ноября. Впоследствии КДК дисквалифицировал нанесшего ему травму Хави Гарсию на две игры плюс одну условную. В случае если Газинский не сможет тренироваться на протяжении 15 дней после матча, то дисквалификация игроку "Зенита" вырастет до шести встреч.
Сегодня официальный сайт "Краснодара" разместил видео, на котором Газинский тренировался в защитной маске.
– Мы направим официальный запрос в "Краснодар" по поводу предоставления листка нетрудоспособности, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. – В случае если Газинский будет включен в официальную заявку на матч 17-го тура чемпионата России, то она будет являться основанием для рассмотрения вопроса о неприменении дополнительной санкции к Хави Гарсии. (Сергей АСТАХОВ)
Газинский приступил к тренировкам в общей группе "Краснодара"
Солист Мак
Ну бегать в маске вокруг поля это одно дело, а выходить и играть на поле совсем другое.
17:49
BATAMAN
Сейчас у Газинского будет резкое обострение.
16:50
foreverCSKAforever
Что по этому поводу скажет Роберт Евдокимов? Все ли ему стало ясно?
16:31
shpasic
да мало ли кто там под маской-то!
16:20
serzheo
Какой запрос? Если тренеруется - все, значит вышел на работу.
16:05
merniloskut
Нос это не голеностоп!
16:00