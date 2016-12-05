КДК РФС направит запрос в "Краснодар" по поводу участия Газинского в тренировке

КДК РФС направит в "Краснодар" запрос по поводу участия полузащитника Юрия Газинского в тренировке команды. Футболист получил перелом носа в матче 15-го тура чемпионата России с "Зенитом" 27 ноября. Впоследствии КДК дисквалифицировал нанесшего ему травму Хави Гарсию на две игры плюс одну условную. В случае если Газинский не сможет тренироваться на протяжении 15 дней после матча, то дисквалификация игроку "Зенита" вырастет до шести встреч.

Сегодня официальный сайт "Краснодара" разместил видео, на котором Газинский тренировался в защитной маске.

– Мы направим официальный запрос в "Краснодар" по поводу предоставления листка нетрудоспособности, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. – В случае если Газинский будет включен в официальную заявку на матч 17-го тура чемпионата России, то она будет являться основанием для рассмотрения вопроса о неприменении дополнительной санкции к Хави Гарсии. (Сергей АСТАХОВ)

Газинский приступил к тренировкам в общей группе "Краснодара"