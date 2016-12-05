15:40 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

КДК РФС направит запрос в "Краснодар" по поводу участия Газинского в тренировке

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КДК РФС направит в "Краснодар" запрос по поводу участия полузащитника Юрия Газинского в тренировке команды. Футболист получил перелом носа в матче 15-го тура чемпионата России с "Зенитом" 27 ноября. Впоследствии КДК дисквалифицировал нанесшего ему травму Хави Гарсию на две игры плюс одну условную. В случае если Газинский не сможет тренироваться на протяжении 15 дней после матча, то дисквалификация игроку "Зенита" вырастет до шести встреч.

Сегодня официальный сайт "Краснодара" разместил видео, на котором Газинский тренировался в защитной маске.

– Мы направим официальный запрос в "Краснодар" по поводу предоставления листка нетрудоспособности, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. – В случае если Газинский будет включен в официальную заявку на матч 17-го тура чемпионата России, то она будет являться основанием для рассмотрения вопроса о неприменении дополнительной санкции к Хави Гарсии. (Сергей АСТАХОВ)

Газинский приступил к тренировкам в общей группе "Краснодара"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Солист Мак

Ну бегать в маске вокруг поля это одно дело, а выходить и играть на поле совсем другое.

17:49 5 декабря

BATAMAN

Сейчас у Газинского будет резкое обострение.

16:50 5 декабря

foreverCSKAforever

Что по этому поводу скажет Роберт Евдокимов? Все ли ему стало ясно?

16:31 5 декабря

shpasic

да мало ли кто там под маской-то!

16:20 5 декабря

serzheo

Какой запрос? Если тренеруется - все, значит вышел на работу.

16:05 5 декабря

merniloskut

Нос это не голеностоп!

16:00 5 декабря

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