Уличная атлетика при поддержке Datsun
15:40 | Футбол — РФПЛ

КДК оштрафовал Гончаренко на 20 тысяч за выход за пределы технической зоны в матче с "Ахматом"

2

Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что комитет принял решение оштрафовать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в домашнем матче 8-го тура чемпионата России с "Ахматом" (0:1). За аналогичное нарушение в матче "Анжи""Уфа" (1:0) наставник махачкалинцев Вадим Скрипченко оштрафован на 10 тысяч.

– По матчу ЦСКА – "Ахмат": Гончаренко выходил за пределы технической зоны, за что тренер оштрафован на 20 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – По матчу "Анжи" – "Уфа": главный тренер хозяев Скрипченко выходил за пределы технической зоны, за что оштрафован на 10 тысяч. (Павел ГУРЕВИЧ)

2
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

надо было ещё мяч оштрафовать за выход за пределы поля.

16:13

BezgA

а суммы почему разные?

15:56