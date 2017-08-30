КДК оштрафовал Гончаренко на 20 тысяч за выход за пределы технической зоны в матче с "Ахматом"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что комитет принял решение оштрафовать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в домашнем матче 8-го тура чемпионата России с "Ахматом" (0:1). За аналогичное нарушение в матче "Анжи" – "Уфа" (1:0) наставник махачкалинцев Вадим Скрипченко оштрафован на 10 тысяч.

– По матчу ЦСКА – "Ахмат": Гончаренко выходил за пределы технической зоны, за что тренер оштрафован на 20 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – По матчу "Анжи" – "Уфа": главный тренер хозяев Скрипченко выходил за пределы технической зоны, за что оштрафован на 10 тысяч. (Павел ГУРЕВИЧ)