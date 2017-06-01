Кавазашвили покидает "Анжи"

Легендарный советский футболист Анзор Кавазашвили принял решение уйти с должности председателя совета директоров "Анжи". Как рассказал в интервью "Известиям" сам прославленный спортсмен, о его намерении покинуть команду уже оповещено руководство клуба.

В январе 2017 года махачкалинский "Анжи" сменил владельца – на место Сулеймана Керимова пришел дагестанский бизнесмен Осман Кадиев. Новый владелец команды, решив сделать ставку на проверенных опытных специалистов, назначил председателем совета директоров клуба ветерана советского футбола Анзора Кавазашвили. Однако 76-летний функционер не проработал на своей должности и полугода.

– История с моим появлением в "Анжи" изначально была довольно неоднозначной, – отметил Анзор Амберкович. – Сначала мои друзья и знакомые увидели новость о том, что я назначен председателем совета директоров махачкалинского клуба. Позже эта информация появилась и на официальном сайте. Однако ко мне представители "Анжи" обратились и пригласили на встречу лишь спустя полтора месяца после моего так называемого назначения. Я познакомился с новым владельцем команды Османом Кадиевым и узнал о его видении развития команды и футбола в регионе в целом. По итогам нашей беседы я провел встречу с главой республики Дагестан Рамазаном Абдулатиповым, с которым у меня давние дружеские отношения. Рамазан Гаджимурадович поддержал меня, поздравил с назначением на новую должность и пообещал всячески содействовать развитию клуба. Я вернулся в Москву и был готов приступить к работе, однако приступать оказалось не к чему.

Я не хочу просто числиться в структуре клуба. Мне интересно выполнять реальные функции и помогать команде развиваться, а не быть функционером на бумаге. Я принял решение покинуть "Анжи", оповестив клуб об этом в письменной форме. Генеральный директор махачкалинцев Саид Абдулаев сразу же связался со мной и выразил сожаления по поводу принятого мной решения.