Карреру отправят в отставку

Как стало известно "СЭ", в ближайшее время главный тренер "Спартака" Массимо Каррера с высокой долей вероятности покинет свой пост. Принципиальное решение высшее руководство "Спартака" приняло, остается обсудить детали.

В этом розыгрыше РПЛ красно-белые потерпели уже третье подряд домашнее поражение – сегодня москвичи уступили на "Открытие Арене" "Арсеналу" (2:3).

При таком сценарии исполнять обязанности главного тренера станет Рауль Рианчо. А в качестве постоянной фигуры "Спартак" в том числе рассматривает португальца Леонарду Жардима, который недавно был уволен из "Монако". Кроме него, есть ещё ряд кандидатов, включая россиянина.

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