Каррера выразил сочувствие болельщикам ЦСКА, пострадавшим в Риме

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в Москве выразил поддержку болельщикам ЦСКА, пострадавшим в результате вчерашнего инцидента в метро Рима.

- Спасибо хочу сказать и "Фратрии". Такие полотнища, такая поддержка. "Спартак" нуждается в вашей поддержке. Спасибо всем болельщикам, и тем, кто в Москве, и тем, кто живет в других городах России. Есть ли другая команда, которая может похвастаться такими фантастическими и многочисленными болельщиками? Хочу поблагодарить и болельщиков других команд. Мои мысли с болельщиками ЦСКА, пострадавшими в Риме. Русские люди изменили представление о себе. Не холодные, не отстраненные, как это принято считать. Русские – страстные. (Дмитрий Зеленов)

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017.

В текущем сезоне "Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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