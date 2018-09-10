Каррера подписался на Терри

По информации "СЭ", 7 сентября бывший защитник сборной Англии Джон Терри подписал контракт со "Спартаком". Соглашение рассчитано на 9 месяцев с возможностью продления. Скоро 37-летний игрок присоединится к красно-белым.

Пару минут назад на Терри в Инстаграме подписался главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.

Англичанин имеет шанс дебютировать за красно-белых в матче 7-го тура РПЛ с "Ахматом". Встреча пройдет 16 сентября в Москве на стадионе "Открытие Арена", начало - 19.00 по московскому времени.

В случае перехода в "Спартак" Терри не поможет команде в групповом раунде Лиги Европы.

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